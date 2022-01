„Max teljesen új szintre emelte Senna és Schumi játékszabályait“

A két Forma–1-es legenda köztudottan arról volt híres, hogy megnehezítette mindazok életét, akik meg akarták előzni őket,Max Verstappent pedig időnként kritizálták azért, hogy milyen messzire megy azért, hogy az őt támadó autókat maga mögött tartsa.

A tizenkétszeres Forma–1-es dobogós Johanssont a rajtrácson belüli vezetési normákról kérdezték, és arról, hogy a következő szezonban a versenyzőknek érvényre kellene-e juttatniuk egymás között egy magatartási kódexet, miközben más kérdések is előtérbe kerültek, mint például a versenyzők sorban állása, miközben a kvalifikációs körök megkezdésére várnak.

A svéd azonban az új világbajnokot jelölte meg problémaként, amikor a szoros versenyzésről van szó. „A probléma, amivel jelenleg a pályán küzdünk, az az, hogy Max a Senna és a Schumacher játékszabályait egy teljesen új szintre emelte. Általánosságban viszont úgy gondolom, hogy a versenyzők között jó a magatartási kódex.“

„Az új generációs versenyzők jelenlegi generációjának nagy része nagyon tisztán, de keményen versenyez, idén volt néhány igazán nagyszerű csata, de nem az élen vannak, ezért ez a legtöbbször észrevétlen marad. Senkit nem érdekelnek az ötödik vagy hatodik helyen álló srácok" - írta Johansson a blogjában.

Michael Masi versenyigazgatót és a versenyfelügyelőket is érte már kritika, miután a 2021-es szezonban több döntés is vitatott volt, Johansson pedig egyetért a Ferrari pilótája, Charles Leclerc értékelésével, miszerint ha Verstappen olyen keményen viselkedhet a pályán, mint ahogyan azt időnként tette, akkor a többiek is a saját vezetési stílusukat ehhez igazíthatják.

„Ha Max megússza azt, amit idén bizonyos esetekben megúszott, akkor ahogy Leclerc mondta, »Oké, rendben. Ha így is lehet versenyezni, akkor így kell versenyeznünk nekünk is«“ - írta Johansson.

Egyértelmű változások nélkül azonban Johansson attól tart, hogy a pályán való küzdelem szabályai kérdésessé válhatnak. „Nem vagyok túlságosan optimista a változásokkal kapcsolatban a hivatalos szervek részéről. A vezetési szabályokkal és a végrehajtással kapcsolatos döntések minden évben egyre rosszabbak, egyre zavarosabbak, egyre több szürke területtel.

