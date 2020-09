Marko látja a partimód betiltásának hatását

A Mercedes mindig is arról volt híres, hogy a Q3-ban jobban fel tudta tekerni a motorját, mint a többiek. Most is övék lett a siker, de Helmut Marko szerint a különbség nem volt akkora, mint korábban, és ez talán az új technikai direktívának is köszönhető.

A múlt heti Olasz Nagydíj óta ugyanis nem lehet használni az úgynevezett időmérős partimódokat, melyek segítségével a csapatok sokat tudtak gyorsulni az edzés során, és extra teljesítményt tudtak kisajtolni motorjukból.

Legutóbb ennek annyira talán nem lehetett még látni a hatását, hiszen Monzában is simán húzták be az első sort a Mercedes pilótái. A futamon viszont már annál inkább gondot okozott nekik, hogy lényegében csak egyetlen motorbeállítást használhattak.

Marko az ORF-nek nyilatkozott erről a témáról. „Látható volt. Nem vagyunk annyira messze, mint voltunk korábban. Ha még most is lehetne használni az időmérős motormódokat, akkor biztosan egy másodperc lenne a lemaradásunk.”

A Red Bull valóban jobban ment most, mint mondjuk a legutóbbi monzai hétvégén, és ezúttal Alexander Albon is tudta tartani a lépést csapattársával bizonyos szempontból. Helmut Markóék bizakodhatnak egy jó eredményben, és az osztrák szakember is pozitív volt a kvalifikációt követően.

„Már teljesen felkészültünk a futamra, és sokkal jobban néznek ki a dolgok. Bármi is történik, a harmadik helynek biztonságban kell lennie.” Egy jó rajttal még akár Verstappennek is lehet esélye előrébb kerülni, hiszen az egyes kanyar féktávja elég messze van.

