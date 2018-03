Marko: „Hamilton megnyomja a gombot, és azonnal nyer 3-4 tizedet”

A „bikák” jelentős mértékben csökkentették a hátrányukat a Mercedeshez képest, de Dr. Helmut Marko is úgy gondolja, az időmérőn normál körülmények között nem lehet esélyük.

Egyelőre minden biztató a Red Bull háza táján, de a versenyzők és a többi csapattag is sejti, az időmérőn a Mercedes a feltekert motorral el fog húzni, legalábbis Lewis Hamiltonnal szinte biztosan.

Ettől független Max Verstappen és Daniel Ricciardo is reménykedhet, mert az RB14-ben bőven van potenciál, és az egész hétvégére esőt jósolnak. Ha pedig leszakad az ég, bármi megtörténhet, és tudhatjuk, hogy a holland szinte vízen jár.

„Tavaly 1,4 másodperc volt a hátrányunk az időmérő edzésen. Most olyan 3-4 tizedmásodperces különbségre számítok Hamiltonhoz képest. Minek tudható ez be? Egyszerűen jobban készültünk fel a szezonra.” – mondta a Red Bull tanácsadója az ORF kérdésére.

„Folytatnunk kell a kasztnink fejlesztését, addig míg az el nem éri a legmagasabb szintet. A motor oldalán most már jobb a megbízhatóság, ami szintén segít, és több kört tehetünk meg, így az autót is jobban be tudjuk állítani.”

„Egyelőre nem mutattunk meg mindent, az időmérős tempónkból sem, de Hamilton előnye adott. Ahogy növeli az erőt a motorban, rögtön kialakul a 3-4 tizedmásodperces különbség. A hosszabb etapok már jóval reprezentatívabbak. Szóval Hamilton mögött izgalmas lehet majd a helyzet a Red Bull és a Ferrari között. És még mindig az esőben reménykedünk. Szombatra várhatóan ez meg is fog érkezni.”