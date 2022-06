Marko elárulta, mekkora a Red Bull súlyhátránya a Ferrarihoz képest

A Red Bull Racing háza táján Helmut Marko és Christian Horner is többször megemlítette az idény kezdete óta, hogy egyelőre nem érték el az RB18 ideális súlyát, ami fontos lenne a versenyképesség növelésének szempontjából.

Bár a Milton Keynes-i alakulat kilenc futam után 76 ponttal áll jobban a konstruktőrök versenyében mint a maranellóiak, de azzal a bikások is tisztában vannak, hogy keményen kell dolgozniuk az előny megőrzésén.

Helmut Marko a Motorsport.com holland kiadásának adott interjút, amelyben többek között arról beszélt, hogy jó helyzetben vannak, de továbbra is dolgozniuk kell a megbízhatósági problémákon és az autó súlyán.

A Red Bull tanácsadója elmondta, egyelőre még mindig 5 kilogrammal nehezebb a konstrukciójuk, mint a Ferrari F1-75-öse, annak ellenére, hogy a kiindulási ponthoz képest már így is több kilogrammot sikerült lefaragniuk.

A következő, silverstone-i versenyhétvégén több istálló is fejlesztésekkel rukkol elő, a Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto ezt várja a Red Bulltól is, Marko pedig megerősítette, hogy ez valóban így is történik majd.

Az energiaitalosok számára kézenfekvő a Brit Nagydíj a frissítések szempontjából, hiszen a Milton Keynes-i bázisuk néhány percre van a pályától, így logisztikai szempontból tökéletes választás.

A Red Bull tanácsadója nem árult el részleteket a fejlesztésekről, ugyanakkor elmondta, sokkal szorosabb versenyre számít, mint Kanadában, hiszen a silverstone-i aszfaltcsík akár kedvezhet például a Mercedesnek is.

