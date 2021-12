Marko: botrányos lett volna, ha egy AlphaTauri miatt hívják be a biztonsági autót

Max Verstappen azután tudta megelőzni az Abu Dhabi Nagydíj utolsó körében Lewis Hamiltont, hogy egy szerencsés biztonsági autós fázisnak köszönhetően, amit Nicholas Latifi balesete tett indokolttá, friss lágy gumikon támadhatta a hétszeres világbajnokot.

A Red Bulltól Christian Horner is elismerte a futamot követően, az utolsó körök előtt felkészültek arra, hogy csak valami irdatlan nagy szerencsével szerezhetik meg a bajnoki címet, és Verstappen is tudta, hogy szerencséje volt az év utolsó futamán – elmondása szerint éppen időben az egész szezon eseményeit visszanézve.

„A csapaton belül tisztában voltunk azzal, hogy szükségünk van egy biztonsági autóra” – emlékezett vissza a futam eseményeire Helmut Marko a Formel1.de-nek adott interjújában. „Ideális esetben a 47. kör környékén jött volna, erre kellett hagyatkoznunk.”

„A safety car pedig jött is – nem egy AlphaTauri pilótától, hanem egy Mercedeshez köthető versenyző, Latifi miatt. Elég nagy botrány lett volna akkor, ha Juki okozott volna egyet” – nevesítette meg Marko, melyik Red Bullhoz köthető pilóta hibázott volna a legnagyobb valószínűség szerint, miközben a japán pilóta az idei szezonjának egyik legjobb futamát teljesítette.

„Világos volt, hogy megkaptuk az esélyünket, és azonnal fel is raktuk Maxnak a lágyakat. Ekkor azonban még nem tudtuk, hogy be is válik-e a lépés. Újraindítják még a versenyt? Elengedik a lekörözött versenyzőket? Masi azt mondta, hogy amíg a pályabírók a pályán vannak, erre nincs lehetősége.”

„Amint végeztek a takarítással, Horner egyből üzent is neki, hogy engedjék el a lekörözötteket, vagy legalább azokat, akik Max és Lewis között vannak. Masi pedig a sport szellemét figyelembe véve egyből újra is indította a versenyt. Ebből mi profitáltunk, és a Mercedes bukott, ez tény.”

Marko azt is elismerte, hogy megérti, amiért sokan kiakadtak Horner rádiózásán és Masi döntésén, és megerősítette a korábbi véleményét, hogy újra kéne gondolni az ezzel kapcsolatos szabályokat.

„Miután már üres volt a pálya, nem volt okuk nem elengedni a lekörözött autókat. Az, hogy a Mercedes emiatt csalódott, több, mint érthető, ahogyan az első reakciójuk is. Miután azonban mindkét óvásukat elutasították, újra kell gondolni az ezzel kapcsolatos dolgokat.”