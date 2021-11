Már idén beülhet az Alfa Romeóba Valtteri Bottas

Mint ismert, a 2021-es szezon végén távozik a Mercedestől a mexikói időmérőn a pole-t megszerző Valtteri Bottas, aki többéves megállapodást írt alá az Alfa Romeóval, a csapattársa kiléte viszont még nem ismert.

Az idény vége után Abu Dhabiban fog tesztelni a mezőny 18 colos öszvérautókkal, valamint a normál 2021-es autókkal is. Előbbi két napon keresztül fog tartani, amelyből egy napon az egyik 2021-es pilótának kell vezetni a kocsit, a másikon pedig más is szerepet kaphat.

Emellett az újoncoknak is lehetőséget biztosíthatnak a csapatok, az egynapos teszten olyan versenyzők vehetnek részt, akiknek a neve mellett maximum két Forma-1-es nagydíjrészvétel áll.

Az előbbi teszten pedig szerepet kaphat az Alfa Romeónál Valtteri Bottas, aki 2022-től lesz a csapat pilótája. Bár megegyezés még nem született a dologról, viszont a The Race értesülései szerint a Mercedes nem akar akadályt gördíteni a dolog elé, az Alfa Romeo csapatfőnöke, Frederic Vasseur pedig magabiztos azt illetően, hogy Bottas vezetheti az autójukat a teszten:

„Beszéltünk néhányszor Valtterivel és a Mercedesszel is tárgyalunk arról, hogy Abu Dhabiban vezethesse a kocsinkat a teszten. Jövőre egy teljesen új autónk lesz, de vannak olyan rendszerek, amik fontosak számunkra, és még úgy is hasznos lenne a teszt, hogy a szimulátorban is rengeteg dolgot lehet tesztelni.”

„Fontos lenne meghallgatni Valtteri visszajelzéseit, ahogy abban is segíthetne a teszt, hogy jobban megismerjük egymást, és hogy elkezdjük felépíteni a kapcsolatunkat – ez pedig egy jó lehetőség lenne erre.”

„Jó a kapcsolatom a Mercedes csapatával és Valtterivel is, fontos lenne, hogy velünk teszteljen, és remélem, hogy sikerül összehozni a dolgot” – mondta Vasseur, aki Bottas főnöke volt 2011-ben, amikor a finn GP3-as bajnok lett.

Raikkönen megkapta második megrovását is a mexikói hétvégén...