Todt: Michael Schumacher harcol, csak remélni tudjuk, hogy javulni fog az állapota

Nemrég jelent meg a Netflixen a Schumacher című dokumentumfilm, amely Michael Schumacher pályafutása előtt tiszteleg, valamint a hétszeres világbajnok emberi oldalából is bemutatott egy darabot – a családja támogatásával jött létre a film.

Schumacher korábbi csapatfőnöke, Jean Todt pedig arról nyilatkozott a mexikói nagydíjhétvégén, hogy teljesen megérti, miért védik Schumachert a hozzá közel állók, és ezúttal sem mondott újat a 2013 decemberében komoly síbalesetet szenvedő legendáról.

„Megértem, hogy miért védi őt a családja és a barátai, mert békén kellene hagyni őt. Michael harcol, és csak remélni tudjuk, hogy javulni fog az állapota” – mondta Todt a Daily Mail kérdésére.

Még több F1 hír: A bocsánatkérő Leclerc dühös magára az időmérő után

„Örülök, hogy a fia, Mick a Forma-1-es mezőny tagja, és hogy jól teljesít. Lehetne versenyképesebb az autója, de örülök, hogy benne is megvan a szenvedély. Annak is örülök, hogy a lánya, Gina-Maria is megtalálta a szenvedélyét a lovak területén.”

„Corinna, ahogy a dokumentumfilmben is látni lehetett, egy csodálatos feleség. Ahogyan Michaelről beszél, és amit Michaelért tesz, egyszerűen csodálatos” – tette hozzá Schumacher korábbi csapatfőnöke.

„Amikor elmegyek hozzájuk, gyakran elidőzök náluk. Ha Corinna is ott van, akkor együtt vacsorázunk. Ha pedig nincs ott, akkor Michaellel töltök időt, de...” – kezdte Todt, de nem fejezte be a mondatot.

A Mercedes már nem fél annyira Hamilton újabb motorcseréjétől...