Charles Leclerc nem kezdte rosszul a Forma-1 2021-es szezonját, hiszen az ötödik helyen áll a pontversenyben, és kétszer a negyedik helyen tudott befutni. Amikor viszont a francia Codesport arról kérdezte a monacói pilótát, hogy aláírta-e volna ezt a kezdést, egyértelműen felelt:

„Nem, mert mindig többet akarok. Persze ha reálisan nézzük, ez volt a maximum, amit remélhettünk a szezon előtti tesztek után. Sokat fejlődtünk, jó úton járunk, ez pedig pozitívum, de nem hiszem, hogy aláírtam volna az ötödik helyet. Az első helyet viszont igen!” – tette hozzá mosolyogva.

„Bár nehéznek ígérkezik az idény, még mindig hiszek abban, hogy győzhetünk. Ezzel együtt jó dolog, hogy eddig mindig sikerült a maximumot kihozni a kocsinkból, ami nagyon fontos egy olyan szezonban, amikor az elvárásaink alatt teljesítünk, mivel próbáljuk behozni a lemaradást, amivel 2020 óta rendelkezünk.”

„Nehéz volt elfogadni 2020 elején, hogy visszaléptünk, de aztán az év későbbi részében sikerült kis lépésekben fejlődnünk, és még ha csodát nem is tudtunk tenni, jó munkát végeztünk. A komoly technikai korlátozások miatt pedig nem tudtunk azt csinálni 2020-ról 2021-re, amit csak akartunk.”

„Talán ismétlem magam, de egyértelmű, hogy nem itt akarunk lenni, a győzelmekért akarunk harcolni. Viszont még sokat kell dolgoznunk azért, hogy ide eljussunk. A motor, az aerodinamika és a kasztni területén is előreléptünk, de mindegyiken javulnunk kell még” – mondta Leclerc.

A kétszeres futamgyőztestől azt is megkérdezték, milyen pályákat látna szívesen az F1-es versenynaptárban.

„Nagyon örülnék Dél-Afrika visszatérésének. Örülök annak is, hogy Miami csatlakozik jövőre, nagyon szeretem az USA-t, különleges ott az atmoszféra. Emellett nagyon szívesen versenyeznék Makaóban is, ahol az F3-ban versenyeztem. Imádtam a városnézést is, ami életem egyik legnagyobb városnézési élménye volt. Hihetetlen lenne, ha a Forma-1 is versenyezhetne ott.”

