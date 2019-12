Leclerc 5 évre ír alá a Ferrarinál, és több mint háromszoros pénzt kap

Charles Leclerc nemcsak a jelen, hanem egyúttal a jövő is a Ferrarinál, ahol több bajnoki címet is szerezhet. Maranello nem engedheti el a kezeit, és ezzel az olaszok is tisztában vannak, hiszen az egyik legfényesebben ragyogó tehetségről beszélünk.

Természetesen Charles is maradni szeretne, és az olasz Corriere legfrissebb jelentései szerint az ifjú titán egy nagyon hosszú távra szóló szerződésre bólintott rá, ami 5 évet jelent. Nagyon ritka, amikor egy versenyző ilyen hosszú időszakra kötelezi el magát a Forma-1-ben egy csapattal.

Ez egy teljesen új kontraktus Leclerc számára, ami egyúttal egy jóval magasabb fizetést is jelent, és több mint háromszor annyit fog keresni, mint jelenleg. Ez a 9 millió euró azonban továbbra is jócskán el fog maradni attól, mint amit Vettel tesz zsebre, vagy Max Verstappen és Daniel Ricciardo, valamint Lewis Hamilton, a legjobban kereső top-pilóták.

Leclerc jelenleg érvényben lévő szerződését még a Ferrari versenyzői akadémiájával írták alá. Ez 2022-ig érvényes, de miután gazdasági szempontból is nagy az ugrás az új megállapodással, valamint túl sok volt a korlátozás az első szerződésben, egy teljesen más szerződésre volt szükség. A hivatalos bejelentés akár még idén megtörténhet.

Ezeket a tárgyalásokat Nicolas Todt, a neves menedzser zongorázta le a Ferrarival. A francia hosszú évek óta dolgozik együtt a monacóival, akinek 14 évesen mondhatni megmentette a pályafutását, amikor elfogyott a család pénze Charles versenyeztetésére.

A Ferrari ezzel az új szerződéssel, mely 2024-ig lesz érvényes, eltávolítja Leclerc-t a versenyzői piacról, miután a korábbi hírek szerint a Mercedes már megpróbált tárgyalásokat kezdeményezni vele. Emiatt Maranellóban minden ablakot be akartak zárni.

A következő nagy feladat az lesz, hogy a Ferrari kijelölje Leclerc csapattársát. Vettel szerződése a jövő év végén lejár, és a hírek szerint a német lehetséges, hogy visszavonul. Ha ismét vereséget szenved a fiatal csapattársától, aki még bajnok is lesz, akkor erősen valószínűtlen, hogy a német a Ferrarinál marad, ahol 2015 óta versenyez. A helyére Daniel Ricciardo lehet az egyik legnagyobb esélyes.

