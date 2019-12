Ez volt a Toro Rosso történelmének egyik legjobb éve, jövőre Alpha Tauri

Daniil Kvjattal, a Toro Rosso versenyzőjével a Motorsport.com készített interjút. Az orosz versenyzőt a Toro Rossóról, a Hondáról és az új szabályok hatásáról kérdeztek, Kvjat pedig elégedetten nyilatkozott.

Erősebb lett a csapat, mint az utóbbi években volt?

„Először is, kiváló dolognak tartom, hogy most ennyire szoros a középmezőny. Ez kiváló a rivalizálás és a show szempontjából is, most pedig még a topcsapatok is nagyon közel vannak egymáshoz.”

„Az egyetlen dolog az lenne még, hogy eltüntessük a topcsapatok és a középcsapatok közötti különbséget – ha ez sikerülne, akkor tényleg kiváló lenne a show! A Toro Rosso szempontjából pedig ez nyilvánvalóan egy nagyon erős év volt, nyugodtan mondhatjuk, hogy a Toro Rosso történelmének egyik legjobb éve volt, számomra pedig izgalmas, hogy ennek részese lehetek.”

És más a Hondával, mint gyári támogatóval dolgozni?

„Igen, óriási mértékben segíti a csapatot a Honda. Rendkívül motiváltak abban, hogy a lehető legjobb terméket állítsák elő. Jól is teljesítenek, folyamatosan fejlődnek, és szerintem most már nagyon kicsi a különbség a legjobb motor és a Honda között. És majd jövőre meglátjuk, hogy sikerül-e teljesen eltüntetni ezt a különbséget.”

„Remek lesz a következő év. Viszont a versenyeken már most sem látunk lemaradást. Voltak olyan szombatok, amelyeken kicsit éreztük a teljesítmény-deficitet, de ilyen szempontból is fejlődnek, szóval szerintem a Honda egyértelműen a helyes úton jár.”

A 2021-es változtatások célja az, hogy csökkenjen a különbség a csapatok között, de elkerülhetetlen lenne, hogy az új szabályok miatt mégis nőjön a különbség?

„Nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz. De természetesen eleinte a topcsapatok mindig gyorsabban fejlesztenek, még akkor is, ha a költségvetési sapka mindenkire vonatkozik.”

„Nem gondolom, hogy a költségvetési sapka hatása rögtön látszana, el fog telni egy kis idő, mire látni fogjuk a hatását. Ez már a negyedik szezon volt ugyanazokkal a szabályokkal, a következő év lesz az ötödik. Én úgy érzem, hogy a csapatok egyre közelebb kerülnek egymáshoz, mivel már nem nagyon tudnak hol fejlődni.”

„Erről a témáról is érdekes gondolkodni – talán a 2021-es szabályoknak kicsit tovább kellene maradniuk, mint 4-5 szezonon keresztül, talán 8-9 szezon jobb lenne, főleg a költségvetési sapkával együtt.”

