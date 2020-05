Jöhetnek a „tartalékcsapatok” a Forma-1-ben

Miközben mindenki arra vár, hogy mikor indulhat el a 2020-as szezon, egyre több információ lát napvilágot a lehetséges korlátozásokról. A Forma-1 folyamatosan tesztelni fogja a résztvevőket, miközben jelentős mértékben csökkenti a létszámot.

Még több F1 hír: Sajtó: Sebastian Vettel távozik a Ferraritól, már ma bejelenthetik

A csapatokat el fogják különíteni egymástól, ami az elszállásolásokra is igaz lesz. A sport arra törekszik, hogy a lehető leghatékonyabb módon zárják ki a potenciális fertőzés lehetőségét. Az egyik fő cél, hogy a Forma-1-ben dolgozók ne érintkezzenek a helyi lakosokkal, ezzel is csökkentve a fertőzés esélyét.

A potenciális dátum az újraindulásra július eleje. Ausztria igen közel került ahhoz, hogy egy dupla-nagydíjnak adjon otthont a Red Bull Ringen, ahol minden adott lehet a megrendezésre. A hivatalos zöld jelzés azonban még mindig nem érkezett meg ezzel kapcsolatban.

A Haaas F1 Team is egy kisebb, mindössze körülbelül 60 főből álló csapattal tervez útra kelni. A Toro Rossóból lett AlphaTaurinál is hasonló a helyzet, miközben kiderült, hogy a színfalak mögött a csapatoknak úgynevezett készenléti csapattal is rendelkezniük kell.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 during a pit stop Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images

Franz Tost csapatfőnök a Süddeutsche Zeitung kérdésére elmondta, ha valakinél pozitív lesz a teszt, akkor az egész csapatot le kell cserélni. „Jelenleg arra készülünk, hogy egy tartalékcsapatot is útra tudjunk indítani. Minden technikusnak és szerelőnek meg kell találnunk a helyettesét, hogy garantálhassuk a csapat indulását.” - idézte a GPToday Tost nyilatkozatát.

Ez több érdekes kérdést is felvet, mivel a versenyzők nehezen cserélhetőek, akik azonban a legtöbb alkalommal sisakban és kesztyűben lesznek, és nekik kell a legkevesebbet érintkezniük a csapattagokkal.

Normál esetben nincs sok esély egy tartalékpilóta alkalmazására, de a koronavírus miatt az ő személyük minden eddiginél fontosabbá válhat. Ez pedig egy olyan téma, amiről eddig nemigazán beszéltek, de ezekre a forgatókönyvekre is gondolniuk kell.

A tartalékcsapat alkalmazásával könnyebbé válhat a kötelező karantén teljesítése, de ez országonként eltér, valamint a Forma-1-re enyhébb szabályok vonatkozhatnak, akik mentességet is kaphatnak. A szigorú ellenőrzések és a tesztelések azonban mindenkire vonatkoznak.

Ajánlott videó: