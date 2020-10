Így járt közben Ecclestone Vettel érdekében

Nem túlzás azt állítani, hogy a Forma-1 Ecclestone életműve. Bár Mr. E. tette a sportot világszinten ismertté, az F1 jelenlegi tulajdonosai nem kérnek segítségéből.

„Természetesen továbbra is sok emberrel tartom a kapcsolatot, sokan kérnek tőlem tanácsot. Az új vezetőség nem tartozik ebben a körbe. Természetesen továbbra is minden versenyt megnézek, így a Portugál Nagydíjat is láttam.”

„Hogy őszinte legyek, nem tetszett. Az egész mesterségesnek tűnt, nem volt hangulata. Üres lelátók előtt versenyezni nem jelent nagy élvezetet. Ráadásul ugyanazok végeztek az élen, mint amik mindig.”

A hibrid motorok bevezetése, 2014 óta a Mercedes nem talált legyőzőre. Bár az új erőforrások már a hetedik évüket tapossák, a német márka továbbra is megközelíthetetlennek tűnik. Ecclestone szerint hiba volt ilyen erőforrásokat alkalmazni.

„Nem mondanám unalmasnak a sportot, de mióta a hibrid motorokat bevezették, a Mercedest egyszerűen nem lehet megverni. Kezdetben én is támogattam a V6-os motorokat, de aztán rájöttem, hogy ez nagy hiba volt. Változtatni akartam, de süket fülekre találtam.

Bernie Ecclestone híresen jó kapcsolatot ápol Sebastian Vettellel. Az F1 korábbi tulajdonosa, hogy a viszony továbbra is fennáll, sőt, komoly szerepe volt a Vettel-Aston Martin házasságban.

„Sokat beszélünk telefonon. Meghallgattam őt, és elmondtam a véleményem. Abban is segítettem neki, hogy az Aston Martinnal nyélbe üssék az üzletet.”

„Komoly nyomást helyeztem Lawrence Strollra Vettel szerződtetését illetően. Elmagyaráztam neki, hogy Sebastian még mindig hihetetlenül jó, és mindenki nyerne az üzlettel. Szerintem az érveim segítettek a döntésben.”

Bernie Ecclestone Fotó készítője: Motorsport Images

Mielőtt az F1 tulajdonosává vált, Bernie Ecclestone versenyzőként is szeretett volna a sport részévé válni. Alighanem még időben ismerte fel, hol tudja igazán kamatoztatni képességeit.

„Mindig is imádtam az autóversenyzést. Ott voltam 1950-ben az első F1-es futamon, később pedig magam is szerettem volna indulni. Az 1958-ban Monacóban beneveztem, de túl lassú voltam, így azt akartam, hogy Sterling Moss vezessen az én sisakomban. Sajnos a felügyelők valahonnan megtudták.”

„Felismertem, hogy tehetségesebb vagyok a bokszfal mögött, mint a pályán. Jochen Rindttel dolgoztam, majd végre sikerült vennem egy saját csapatot. Egyre többen szerették volna, ha én képviselem őket, én pedig így is tettem. Tisztában voltam vele, hogy a televíziós jogokkal nagy lehet nagy pénzhez jutni.”

A nyilvánvalóan nagyszerű üzleti érzékkel rendelkező Bernie Ecclestone felidézte azt az eseményt, ami először hozott átütő sikert.

„Az 1976-os szezon legendás szezonzárója Fujiban volt az első verseny, amit világszerte közvetítettünk, amint igazán sok pénzt kerestünk. Majdnem elmaradt, de szerencsére megrendezték, és James Hunt végül megnyerte a világbajnoki címet.”

James Hunt, Teddy Mayer and Bernie Ecclestone Fotó készítője: Motorsport Images

„Évekkel később Niki Lauda azzal viccelődött, hogy egy világbajnoki címet bukott el a tévés szerződéseim miatt. A lényeg, hogy az 1976-os japán verseny volt az első az igazi sikerek közül.”

„A versenyzők abban az időben még színtiszta szenvedéllyel vezettek. Minden egyes körben az életüket kockáztatták, de egyszerűen nem törődtek ezzel. Összekovácsolta őket az az érzés, hogy talán a következő verseny lesz számukra az utolsó. Olyanok voltak, mint a csatába induló bajtársak” – emlékezett vissza Ecclestone.

