Magnussen egyértelmű kijelentést tett a jövőjét illetően

A múlt hét csütörtök folyamán erősítette meg mind Romain Grosjean, mind Kevin Magnussen, hogy az idény végén távoznak a Haas istállójától, így az amerikai gárda egy teljesen új párossal fog nekivágni a 2021-es esztendőnek, akik feltehetően Mick Schumacher és Nyikita Mazepin lesznek.

Ugyan vannak még szabad ülések a következő szezonra több csapatnál is, vajmi kevés az esélye, hogy Magnussen neve akár csak opcióként is felmerülne bármelyik alakulatnál, de ezt a dán maga is bevallotta, hogy jelenleg nincs reális esélye, ha másik csapatnál akar kopogni.

A 28 éves pilóta ugyanakkor elmondta, hogy a Forma-1 megtanította neki, mennyire igaz a „soha nem mond, hogy soha” mondás, így bármikor jöhet egy váratlan lehetőség. Kiemelte ugyanakkor azt is, hogy kizárt egy év pihenő, ugyanis olyan ponton jár a karrierje, hogy vagy tesz egy lépést előre, vagy másfele kezd el kutakodni.

„Még 2015-ben voltam egy év kényszerpihenőn, és egyáltalán nem volt kellemes élmény. Jelenleg úgy érzem, készen állok a következő lépésre a karrierem szempontjából, csak éppen most érkezett el az a pont, hogy kieshetek a pixisből”

„Nagyon nagy mázlim volt, hogy kaptam egy esélyt a visszatérésre, így nem gondolom, hogy jó ötlet lenne az egy év szabadság. Versenyző vagyok, versenyezni akarok, és nagyon hiányolnám a harcokat, nem tudom elképzelni, hogy megint kényszerpihenőre vonuljak”

„Jelenleg minden lehetőséget meghallgatok, és mindenféle csapattal és emberrel folytatok tárgyalásokat. Ki tudja, mi történik a Forma-1-ben, ugyanis azt megtanultam, hogy itt sosem lehet azt mondani, hogy soha és mindig nyitottnak kell lenni a lehetőségekre”

Kevin Magnussen, Haas F1, and Romain Grosjean, Haas F1, on the grid Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

„Úgy érzem, van még bennem, amit az F1-nek tudnék adni, folyamatosan fejlődök versenyzőként, és a Haasnál rengeteget léptem előre. Romaintól nagyon sokat tanultam, és mindig képesek voltunk arra, hogy a másikból a legjobbat hozzuk ki” – fejtegette Magnussen, valamint részletesebben kifejtette, mire gondol az alatt, hogy készen áll a következő lépésre:

„Szerintem ahogyan haladsz előre, folyamatosan új tapasztalatokat gyűjtesz, és úgy érzem, az elmúlt évek során nagyon értékes tapasztalatokat gyűjtöttem kisebb és nagyobb csapatoknál egyaránt, köztük egy teljesen új csapattal, ami teljesen más szemléletmódot adott”

„Mivel 2013-ban és 2015-ben is tesztpilótai szerepet töltöttem be, ezért azt tudom mondani, hogy nyolc évnyi F1-es tapasztalatot tudhatok a hátam mögött, így úgy érzem ott tartok, hogy másként tekintek a versenyzésre, mint korábban”.

Kevin Magnussen, Haas VF-20 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Sokkal kiegyensúlyozottabbnak tartom magam fejben, és összességében nyugodtabbnak, amikor új pályára megyünk, vagy nehezebb körülmények között kell vezetni. Sokkal kényelmesebben érzem magam, ami csak a tapasztalatnak köszönhető”

Kevin Magnussen zárásként összegezte, hogy pontosan ezek azok az érvek, amiért úgy érzi, készen állna arra a kihívásra, hogy egy nagyobb csapathoz szerződjön egy gyorsabb autó volánja mögé, ám jelenleg nagyon billegő helyzetben van a karrierje. Mint korábban jelezte, egy esetleges IndyCar lehetőségtől sem zárkózna el.

