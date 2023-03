Így csökkentené a lemaradását az egyenesekben a Red Bullhoz képest az Aston Martin

Az Aston Martin óriási lépést tett meg a 2022-as és a 2023-as F1-es szezon között, a Mercedes és a Ferrari gyengélkedése miatt egyelőre Fernando Alonsóval a volán mögött egyértelműen ők a másodikak az erősorrendben.

Az AMR23 kiváló tulajdonságokkal rendelkezik a féktávokon, az autó remekül fordul a lassú kanyarokon és a csapat pilótái nagyon hamar ráléphetnek a gázpedálra. Ugyanakkor a Red Bullhoz képest még mindig nem tudják a leszorítóerőt kellő hatékonysággal elő állítani.

Ez az egyenesek végén bosszulja meg magát, a Szaúd-arábiai Nagydíj időmérőjén a célegyenes végén Fernando Alonso kb. 10km/h-val volt lassabb a pole-pozíciót szerző Sergio Pereznél.

Az Aston Martin elismerte, hogy ezért részben a két autó hátsó szárnya közötti különbség felelős. Ahogyan arról mi is beszámoltunk, részben a Mercedes nagyobb sebességváltóháza miatt az Aston Martin diffúzora még nem annyira hatékony, mint a Red Bullé, emiatt az autó kiegyensúlyozásához nagyobb hátsó szárnyat kell használniuk.

A csapat vezető mérnöke, Tom McCullough elmondása szerint azonban a költségsapka is szerepet játszott a lemaradásukban, mivel nem készíthettek pályaspecifikus szárnyakat.

„Úgy döntöttünk, hogy megvárjuk, hogy vége legyen a szezon első három versenyének (amit egy közel egyhónapos szünet követ), és azután megvizsgáljuk, kell-e a tapasztalataink alapján módosítanunk a fejlesztési terveinken” – nyilatkozta a brit mérnök többek között a Motorsport.com-nak

„Ismét ki kell azonban hangsúlyoznom a költségsapka szerepét. Nagyon könnyű azt mondani, hogy 7-8, a pályák tulajdonságainak megfelelő szárnyra lenne szükségünk, olyan DRS-sel, amelyet külön optimalizálunk az időmérőre és a versenyre. A költségsapka alatt azonban ez nem ilyen egyszerű.”

„Tisztában voltunk azzal, hogy a hátsó szárnyunk nem passzol majd a legideálisabban a dzsiddai utcai pályához, de 23 pályát kell figyelembe vennünk egy ilyen elem tervezésénél.”

„A célunk továbbra is az, hogy pokolian továbbfejlesszük az autót, minél közelebb akarunk kerülni a Red Bullhoz. Tisztában vagyunk azzal, hogy ők sem fognak egyhelyben állni. Különösen az időmérőn már most is óriási előnyük van a mezőny többi tagjával szemben.”

„Nehéz lesz tartani az ütemet a Ferrarival és a Mercedesszel a fejlesztési versenyben, de ettől még mindent beleadunk.”