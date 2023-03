Ekkora nyomással jár a Ferrarinál dolgozni: „Az emberek leköpnek téged az utcán”

Smedley Felipe Massa versenymérnökeként dolgozott a vörösöknél, mielőtt a brazillal együtt a Williamshez távozott volna. A Ferrariról pedig tudjuk, hogy az F1 legnépszerűbb istállójáról van szó, amely Olaszországban egyfajta vallásnak és nemzeti csapatnak is számít.

Ennek következtében az övék az egyik legszenvedélyesebb szurkolótábor, amely elképesztő elszántsággal igyekszik támogatni a csapatot, ha azonban a dolgok nem mennek jól, akkor mindez bizony legtöbbször keményen vissza is üt.

Smedley is sok magasságot és mélypontot élt át, most pedig ezekről beszélt a Sky Sports F1-es podcastjében. „Szerintem minden vezető beosztású személynek, de különösen azoknak, akiknek a média elé is ki kell állniuk, hatalmas felelősséggel jár náluk dolgozni. Ez teljesen egyértelmű.”

„Én is mondtam már korábban, hogy a Ferrari valóban egy vallás Olaszországban. Egy nemzeti csapat, vagyis te egy nemzetet képviselsz, nemcsak egy márkát. Szóval kemény, de az igazság az, hogy nem is vastag bőrre, hanem inkább gumibőrre van szükséged.”

„Én magam is emlékszem erre, mert egyik nap még te vagy a minden, te vagy a legjobb dolog a szeletelt kenyér feltalálása óta, majd pár héttel később az emberek szó szerint leköpnek téged az utcán. Ez tehát egyfajta kettősség, amelyet valahogyan át kell vészelned, és meg kell magadnak teremtened az egyensúlyt, hogy folyamatosan jól teljesíthess.”

Smedley ezek alapján azt javasolja Frederic Vasseur csapatfőnöknek, hogy próbáljon semleges maradni, ne ragadtassa el magát, de ne is hagyja, hogy a negatív hangok lehúzzák őt a mélybe. A tapasztalt szakember szerinte azonban képes lesz erre.

A csapatoknak időközben már nagyban kell készülniük az F1 új korszakára is, most pedig kiderülhetett, a Ferrari kinek a vezetésére bízta a 2026-os motorprojektjét.