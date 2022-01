„Igazságszolgáltatás történt” – egy fogadóirodánál Hamilton is világbajnok

A tavalyi idényzárón történteket elég nehéz lenne csak úgy elfelejteni, hiszen miközben a futam nagy részében úgy tűnt, hogy Hamiltoné lesz a világbajnoki siker, öt körrel a vége előtt minden megváltozott, amikor Nicholas Latifi balesete miatt érkezett a biztonsági autó.

Kétes döntések után Max Verstappennek a verseny utolsó körében lehetősége nyílt megelőzni Hamilton, ami sikerült is neki, így végül mégis övé lett a dicsőség. Ez lehetett minden olyan ember rémálma, aki úgy döntött, nagyobb összegben fogad a brit nyolcadik címére.

A Paddy Powernél azonban máshogy gondolták, és végül azoknak is fizetnek, akik Hamiltont tették meg győztesnek, egy üzenetben pedig meg is fogalmazták, hogy miért. „Max Verstappennek egy csodára volt szüksége a győzelemhez, és ez meg is érkezett egy kétes döntés formájában.”

„A versenyirányítás látszólag széttépte a szabálykönyvet, és a saját szakállára döntött az utolsó körben” – olvasható a weboldalukon. „Úgy döntöttünk, hogy fizetünk Max Verstappen ÉS Lewis Hamilton világbajnoki címére is.”

„Emellett pedig ugyanezt alkalmazzuk az Abu Dhabi Nagydíj végeredménye esetében is. Vegyétek úgy, hogy igazságszolgáltatás történt.”

