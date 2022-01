„Nehéz elhinni”, hogy a németeket nem érdekli a futamrendezés

A Német Nagydíj már a bajnokság indulásától kezdve az F1 egyik alapkövének számított, bizonyos években pedig két futamot is rendeztek az országban. Az utóbbi időszakban viszont már egyre kevesebbet megy oda a mezőny, hiszen 2015-ben, 2017-ben és tavaly sem volt versenyük.

Jelen állás szerint pedig idén sem lesz, Domenicali pedig elmondta, hogy ennek egyik fő oka az, hogy az ország nem is érdeklődik igazán a futamrendezés iránt, amit azonban meglepőnek talál.

A Sport1 megkérdezte tőle, hogy mennyire fontos, hogy az F1 bázisa továbbra is Európa maradjon, miközben egyre több versenyt rendeznek egyéb földrészeken. „Nagyon fontos. Biztosítanunk kell, hogy a hagyományos nagydíjak megtartsák a helyüket” – válaszolta Domenicali.

„Higgyenek nekem, én is csalódott és szomorú vagyok amiatt, hogy nincsen jelenleg Német Nagydíjunk. Sajnos azonban nem is látok igazi érdeklődést Németország részéről, hogy újra az F1-es naptárba akarnának kerülni. Ezért pedig kár, és nehéz is elhinni. Remélem, a jövőben változtathatunk ezen.”

Az olasz egyébként éppen a Ferrarinál volt, amikor Michael Schumacher dominálta a sportágat, és emlékszik arra, hogy a németek mekkora szenvedéllyel viszonyultak a sporthoz, ez pedig ismét arra sarkallja őt, hogy visszavigye az F1-et az országba.

„Sosem fogom elfelejteni azokat az időket. A németek igazán szeretik a motorsportot, az atmoszféra a Nürburgringen és Hockenheimben mindig fantasztikus volt. Most azonban megnézve azt az érdeklődést, nem hiszem, hogy a megfelelő válaszokat adják.”

„Ezért is akarok ismét a promóterekkel és az érdekelt felekkel tárgyalni 2022 elején. Egy nyílt beszélgetésnek kell lennie, hogy kiderüljön, hogyan térhetne vissza a Forma–1 Németországba. Én pedig aktív szerepet fogok vállalni ebben” – ígérte Domenicali.

Az egyik gond az, hogy sok más országgal ellentétben a németek államilag nem akarják támogatni a futamrendezést, bár megnézve, hogy a hollandok is meg tudták ezt oldani más módon, talán mégsem kellene, hogy ez legyen a döntő akadály.

Mivel vannak német pilóták a rajtrácson, a verseny hasonlóan sikeres lehetne, amennyiben a promóter is ügyesen dolgozik. „Zandvoort nincs túl messze Németországtól. Ott is magán úton oldották meg, és már három évvel a futam előtt elkezdték árulni a jegyeket, köszönhetően persze Max Verstappennek.”

„A németeknél is lehetne a versenyzőkbe fektetni. Jól állnak ilyen téren. Sebbel van egy négyszeres bajnokuk és egy elképesztően tehetséges pilótájuk. Mick Schumacher pedig egy ígéretes pályafutás elején tart.”

