Horner: Russell beugrása megerősítette számomra, hogy Verstappen a legjobb!

Mivel Lewis Hamilton a Szahír Nagydíj előtt koronavírusos lett, így George Russell kapta meg arra a hétvégére a Valtteri Bottas melletti ülést a német istállónál, és a fiatal brit pilóta rögtön kiváló teljesítménnyel tudott előrukkolni.

A 22 éves brit az időmérőn csak néhány ezredmásodperccel kapott ki átmeneti csapattársától, a versenyt pedig sokáig vezette, azonban a Mercedes elszúrt kerékcseréje és a későbbi lassú defektje miatt nem tudott nyerni, végül a kilencedik helyen ért célba és megfutotta a verseny leggyorsabb körét.

A Red Bull csapatfőnöke szerint ez a beugrás bizonyította, hogy Max Verstappen a mezőny legjobb pilótája – erről a racingnews365-nek nyilatkozott:

„Igen, azt gondolom, hogy Max a legjobb. Ezt Russell Mercedesben nyújtott teljesítménye erősítette meg számomra. Szerintem Max és Lewis is kiemelkedő, de nem szabad, hogy elvakítson minket mindaz, amit Hamilton elért, mert amíg ő egy nagyon jó csomaggal rendelkezik, addig Maxnak mindig többet kell kihoznia a kocsijából.”

„Ez abból is látszik, hogy a Williams egyik versenyzője rögtön az első sorba tudott kvalifikálni a Mercedesszel, aztán majdnem megnyerte a versenyt. Ha valakinek Max autójába kellene beülnie, mert például koronavírusos lett, akkor sosem tudnák elérni azt a szintű teljesítményt, amit ő hoz.”

„Max időmérős teljesítménye egészen rendkívüli, kiváló a versenyintelligenciája, ahogy a gumikezelése is. Egyre jobban olvassa a versenyt, hasznos visszajelzéseket ad, és most már a csalódottságát is jobban tudja kezelni.”

Ezt követően a csapatfőnöktől megkérdezték, hogy szerinte a 23 éves versenyzője elérte-e már a saját teljesítőképességének csúcsát.

„Nem, nem hiszem. Max teljesítménye nagyon nehézzé teszi a többi pilóta dolgát. Ha megnézzük az Abu Dhabiban nyújtott teljesítményét, fantasztikus teljesítménnyel szerezte meg a pole-t, vasárnap pedig kontrollálta a versenyt, a rajttól az utolsó körig rendkívül éretten versenyzett” – nyilatkozta Horner.

