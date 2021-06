Horner arra szólította fel az FIA-t, hogy az első szárnyakat is vizsgálják komolyabban

Az FIA a Francia Nagydíjtól kezdve vezette be az új, a hátsó szárnyakra vonatkozó terheléses tesztjét, amelynek célja, hogy a csapatok ne tudják kicselezni a szabályokat – többek között a Red Bullt és a Ferrarit érte az a vád, hogy „limbó” hátsó szárnyakat használnak.

A Red Bull Racing csapatfőnöke, Christian Horner pedig arról nyilatkozott a Sky-nak, hogy szeretné, ha az FIA nemcsak a hátsó szárnyakat, hanem az első szárnyakat is komolyabban vizsgálná.

„Ahogy néhány héttel ezelőtt is említettem, nem értem, hogy ha a hátsó szárnyra alkalmazzák ezeket a szigorított teszteket, akkor miért nem alkalmazzák az első szárnyra is. Az FIA erre a hétvégére vezette be az új teszteket, szóval feltételezem, hogy ugyanezt fogják tenni a kocsi elejével is.”

„Ahogy mindannyian tudjuk, az autó eleje még érzékenyebb, mint a hátulja. Tehát az FIA dolga lenne, hogy bevezessék az első szárnyra vonatkozó teszteket is, de majd meglátjuk, mi lesz” – mondta Horner.

A Red Bull elégedetten várhatja a francia nagydíjhétvége folytatását, ugyanis Max Verstappen szerezte meg a pole-t, mögötte pedig a Hamilton, Bottas, Perez trió következik.

