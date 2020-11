Honfitársa szerint Hamilton 2021-ben vonulhat vissza

Lewis Hamilton, aki idén minden bizonnyal megszerzi hetedik világbajnoki címét, amivel egalizálja Michael Schumacher rekordját, még állapodott meg a Mercedesszel a 2020 utáni időszakra.

A brit Imolában tovább borzolta a kedélyeket azzal, hogy úgy fogalmazott, „nem tudja garantálni” jövő évi részvételét.

„Nem tudom elképzelni, hogy Lewis elhagyja a Mercedest” – mondta az IndyCarban versenyző Chilton a GQ magazine-nak. „Lewis szeretné megszerezni rekordot jelentő nyolcadik világbajnoki címét, erre pedig a Mercedesnél van a legjobb esélye.”

„Idén láthattuk, hogy egyedül Valtteri Bottas képes őt megszorongatni. Miért mondana le erről a helyzetről?"

A 29 éves Chilton ennek ellenére el tudja képzelni, hogy a jövőre 36 éves Hamilton szögre akasztja a bukósisakot, miután 2021 végén csúcstartó lesz a világbajnoki címek tekintetében.

„Nem hiszem, hogy Fernando Alonsóhoz hasonlóam motiválná őt a triple crown megszerzése. Azt sem gondolom, hogy sok bajnokhoz hasonlóan a Ferrarihoz vágyna.”

Daniel Ricciardo, Renault F1, 3rd position, does a shoey with assistance from Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, on the podium

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images