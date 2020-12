Hivatalossá vált, hogy marad a Brazil Nagydíj az Interlagoson!

A Forma-1 úgy tervezte, hogy 2021-től egy előzetes szerződés alapján a brazil futamot Sao Paulóból Rio de Janeiróba költöztetik, csak a kormányzati engedélyek hiányoztak. Azonban környezetvédők nyomást gyakoroltak az erdős területre szánt új pálya megépítése ellen és mivel lejárt az idő a 2021-re való megegyezésre, a Forma-1 inkább az Interlagosszal kötött új szerződést.

Miután novemberben Sao Paulo kormányzata elkotyogta, hogy új szerződés érkezik, ma a Motorsport Világtanács szavazása után hivatalossá vált, hogy marad a futam, amit 2021-től azonban Sao Paulói Nagydíjnak hívnak majd a jövőben és 2025-ig rendezik meg majd itt.

A névváltoztatás jelzi, hogy ezúttal a helyi kormányzat fektetett több energiát a szervezésbe, ami több másik futam esetében is látható volt. A 2020-as Mexikói Nagydíj – mielőtt törölték – Mexikóvárosi Nagydíjként szerepelt a naptárban, míg a Stájer, Toszkán és Emilia Romagna Nagydíj is a helyi tartományi elnevezést kapta.

A Rióba tervezett 2021-es futam élvezte Brazilia miniszterelnökének, Jair Bolsonarónak a támogatását, de a Deodoro nevű katonai bázis területén több ezer fát kellett volna kivágni az építkezés folyamán. Az Interlagos 1990 óta a Brazil Nagydíj otthona, és 2006-ban, 2007-ben, 2008-ban, illetve 2012-ben is az itteni szezonzárón avattak bajnokot.

Chase Carey, a Forma-1 vezérigazgatója így jelentette be a hírt: „Örömmel jelentjük be, hogy Sao Paolo városa továbbra is a Brazil Nagydíj otthona marad, legalább 2025-ig, és várjuk már a munkát az új promóterekkel az elkövetkező években. Brazília mindig is fontos piaca volt a Forma-1-nek, szenvedélyes rajongókkal és óriási történelemmel.”

„A brazil versenyek mindig is a szurkolóink kedvencei voltak, a pilóták és a partnereink pedig már alig várják, hogy továbbra is izgalmas versenyzést nyújtsanak Interlagosban 2021-ben, és az azt követő 5 esztendőben is.”

Brazília polgármestere, Bruno Covas, aki már novemberben beszélt az új szerződésről, most így nyilatkozott: „Nagy örömmel jelenthetem be, hogy az Interlagos továbbra is megrendezheti a világ motorsport-eseményeinek egyik legfontosabbikát.”

„Hatalmas munkát végeztünk, hogy a futam a városunkban maradjon. Hatalmas infrastruktúránkkal várjuk a turistákat, javítjuk a közbiztonságot és tökéletes szolgáltatást nyújtunk majd."

"Hisszük, hogy a futam megrendezésével városunk reklámozása mellett munkahelyeket is teremthetünk és bevételeket is generálhatunk. Tanulmányok bizonyítják, hogy minden, a Sao Paulói Nagydíjba fektetett reálért 5,2-t kap vissza a helyi gazdaság.”

Ajánlott videó: