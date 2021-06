Hiába a biztató eredmény, a Ferrari még nem mászott ki a gödörből

Franciaországban a pontszerzés sem jött össze a Ferrarinak, Ausztriában viszont már mindkét pilóta a legjobb tízben tudott végezni. Charles Leclerc a mezőny végéről kapaszkodott vissza a hetedik helyig, miközben Carlos Sainz egy pozícióval előtte ért be, és jó tempót autózott.

Ugyan a maranellói istálló az előrelépés jeleit mutatja a túlmelegedő gumik esetében, a csapatfőnökük, Mattia Binotto mégis óvatos maradt. Érzése szerint a vonalvezetés jobban feküdt a Ferrarinak, és a júliusi Brit Nagydíjon még komolyan visszatérhetnek a Paul Ricard-on látott nehézségek.

„Nem hinném, hogy teljesen megoldottuk a franciaországi problémát, efelől kétségem sincs az elemzéseket követően. Ha most visszamennénk oda, akkor pár dolgon már tudnánk javítani, az autónak azonban van néhány alapvető hiányossága is.”

„Silverstone például nehéz pálya lehet majd számunkra. Sok a gyors tempójú kanyar, és ez nagy energiát visz a gumikba. Most a megközelítés a legfontosabb, és az, ahogyan a csapat Ausztriára próbált felkészülni. Szerintem ez működött, és ha Silverstone nehéz is lesz, akkor is biztosan jobban jövünk ki belőle, mint a Francia Nagydíjból.”

Leclerc úgy érzi, hogy a korábban megtanult leckéket már a legutóbbi futamon is hasznosítani tudták. „Ez egyértelműen annak a kemény munkának az eredménye, amelyet elvégeztünk a két verseny között.”

„Részben persze a pálya karakterisztikája is jobban illik az autónkhoz. Ezért továbbra is mindent beleadunk, hogy megértsük, mit csináltunk itt jól, hogy a jövőben gyakrabban tudjuk reprodukálni ezt a teljesítményt” – magyarázta a monacói.

