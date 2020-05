Heidfeld: A Racing Point érdekes lehetőség lenne Vettel számára

Bár még mindig nem kezdődött el a 2020-as Forma-1-es szezon, a 2021-es mezőny egyre világosabban önt alakot, azonban a legnagyobb kérdés továbbra is az, hol folytatja majd a mezőny utolsó német pilótája, Sebastian Vettel.

Az a sajtóban általánosan elfogadott tény, hogy Sebastian Vettelt csak egy Toto Wolfftól kapott ajánlat érdekelné, középcsapathoz nem akar menni, azonban honfitársa, Nick Heidfeld biztos abban, hogy nem lesz Vettel Hamilton csapattársa.

„Sajnos szerintem ez nagyon messze van a valóságtól” – mondta Heidfeld a német Sky Warm Up műsorában. „Toto azt mondta, hogy az első dolog, amit néznek majd, az a teljesítmény lesz, és lehet Vettelt éltetni, meg lehordani is, de ő nem igazán játszik most a Mercedesnél.”

Sebastian Vettel, Ferrari and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 in the press conference Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Heidfeld abban is biztos, hogy a döntést most nem Toto Wolff fogja személyesen meghozni. Az utóbbi években Dieter Zetsche, a Daimler előző vezérigazgatója nagy szabadságot adott az osztráknak a csapattal kapcsolatban, Olla Kallenius azonban jobban beleszólt az utóbbi időben a csapat életébe.

„Amikor valaki a vezetőségben azt mondja, hogy akkor most a marketing fontos, kell egy német pilóta, utána hamar kiderülne, hogy ez nem így működik” – mondta Heidfeld. „Szerintem ne azért, mert Vettel nem passzolna a Mercedeshez, hanem mert egyszerűen nem tudom elképzelni Vettelt és Hamiltont egy csapatnál.”

„Én úgy látom, hogy ezt senki nem akarja. Vettel sem menne egy olyan csapathoz, ahol tudja, hogy Hamilton az abszolút 1. számú pilóta, aki karrierjének csúcsán van. Hamilton szemszögéből sem lenne sok értelme.”

„És végül, nem hiszem, hogy a Mercedesnek tetszene ez a felállás. Csak zavart hozna a csapatba, amire nincs szükségük. Én egyszerűen nem hiszek ebben a verzióban. De annyi minden történt már a Forma-1-ben, várjunk, és majd meglátjuk.”

Heidfeld szerint Vettel vissza fog vonulni. „De őszintén, még ha nem is beszéltem volna vele mostanában, akkor is azt tudnám csak elképzelni, hogy még ő se tudja pontosan, mit akar csinálni.”

„Azt ő is elmondta, hogy csak topcsapatnál akarja folytatni – itt persze a Mercedesre gondolt, de a másik oldalt, szerintem a Racing Point is érdekes lehetőség, akik jelenleg nem egy topcsapat, de jövőre gyári Aston Martinná alakulnak majd, igen nagy Mercedes támogatással.”

„Még akkor is, ha most tagadják, nem szabad kizárni azt, hogy a Mercedes 1-2 szezon múlva, a szabályok (pénzügyi elsősorban) változása miatt kiszáll. Akkor egy olyan csapat, mint az RP ott lenne az élen. Nem tudom, hogy ez elég-e Sebastiannak. Én biztosan fenntartanám ezt a lehetőséget.”

