Hamilton vasárnap reggel nem gondolt a VB-címre

Mindig azt mondtad, hogy minden versenyre egyenként tekintesz, és már most a következő versenyre tekintesz, ahol az motivál, hogy győzz. De a bajnokság lezárult, most pedig engem az érdekel, hogy nem történt volna-e meg az szombaton, ami megtörtént, ha szorosabb lett volna a bajnokság? A másik kérdés, hogy amikor vasárnap reggel felkeltél, arra gondoltál, hogy „ma nyernem kell”, vagy inkább arra, hogy „ma meg kell nyernem a VB-címet? Esetleg mindkettőre? Vagy egyikre sem?

„Amikor vasárnap reggel felkeltem, nem igazán gondoltam a bajnokságra. Mindig próbálom ezt az agyam hátsó traktusában tartani a szezon során, általában nem gondolkodom róla, egyszerre egy versenyre fókuszálok. Ez a múltban működött, és ha nem romlott el, akkor nem kell megjavítani.”

„Minden hétvége másképpen épül fel, mindig más út visz a cél felé. A versenyek közötti 1-2 hétben rengeteg különböző emberrel és területtel kerülünk kapcsolatba, ez egy valódi hullámvasút, de minden helyszínre pozitív energiával, és a megfelelő fizikummal és mentális hozzáállással kell megérkezned. Szóval szombaton… eléggé szívás volt. Imádom az időmérőt, de a mostani köröm átlagon aluli volt. Csak gyakoroltam, gyakoroltam és gyakoroltam, és hiába közeledik az év vége, még mindig vannak ilyen tapasztalataim…”

„De ez rendben van, ugyanis ha minden jó és tökéletes lenne, akkor nem lenne semmi ok az izgatottságra. Az ötödik helyről rajtoltam, és tudtam, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz a verseny. Megnéztem az előző szezonok összes austini rajtját, és próbáltam kitalálni, hogyan helyezkedjek az autóval a verseny elején, és csak az első helyre koncentráltam. Azt néztem, hogyan kaphatnám el az első helyezettet.”

„Amikor a harmadik voltam, nem is néztem az előttem lévő kék autót, Valtterit néztem, ilyen vagyok. Azt mondtam, hogy ne az előttem levő autó köreit mondják a fülemre, hanem Valtteri köreit, mert őt akartam megverni. Így vagyok bekötve.”

„Azt tudtam, hogy hosszú lesz a kemény gumis etapom, és próbáltam nem kételkedni abban, hogy ki tudja bírni a gumi. De Valtteri kiváló munkát végzett a versenyen, szóval le a kalappal előtte, nagyon örülök a sikerének, és fantasztikus munkát végzett idén.”

„Sikerült előrelépnie teljesítmény terén. Elmondom, mi a nagyon nehéz: amikor egy csapatban vagy, akkor segítetek egymásnak az eszközeitek élezésében, szóval amikor egy mérnökkel dolgozom… elég biztos vagyok abban, hogy Bono mindig is egy kiváló mérnök volt, de szeretem azt gondolni, hogy a kollaborációnk alatt most van a saját csúcsán, és ez érvényes rám is, mint versenyzőre.”

„És amikor szorosan együtt dolgozol ezekkel az emberekkel, aztán a második számúd elmegy a csapattársadhoz, akkor kezdesz rájönni, hogy mennyit számít az évek során megszerzett tapasztalat. Ezért jelentett még nagyobb kihívást ez az év, ez volt az új srác, Marcus első éve, aki fantasztikus munkát végzett, de eleinte nem volt egyszerű a dolog.”

„És az összes kártyám fel lett fedve a csapattársam előtt, szóval próbálkoztam új stratégiákkal, új gondolatfuttatásokkal, próbáltam innovatív lenni a vezetési stílusomat illetően, és próbáltam a zsebemben tartani az ászt. Mivel mindig időt kell találnod, ezért folyamatosan újrakreálod a vezetési stílusodat, és ahogy mondtam, Valtteri fantasztikus munkát végzett, de sikerült megnyernünk a világbajnoki címet.”

