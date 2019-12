Hamilton örül a Ferrari első bókjának

A 2019-es forma-1-es szezon záró hétvégéjén feltették a kérdést Mattia Binottónak, hogy érdekelné-e Lewis Hamilton leigazolása, ha a brit elérhető lenne jelenlegi, jövő év végéig szóló szerződésének lejárta után.

A Ferrari első embere annyit válaszolt, hogy "már az is öröm, hogy ha tudják, hogy Hamilton 2021-ben elérhető". Abu Dhabiban pedig azonnal rákérdeztek a témára Hamiltonnál is.

"Azt hiszem, hogy ez az első bók, amit a Ferraritól kaptam ebben a 13 évben. Őszintén, nem emlékszem rá, hogy bármikor megemlítettek volna. Szóval köszönöm nekik, de persze ez azért sokat nem jelent. Ez beszéd, de végül is nagyon jó hallani. Sokáig tartott, amíg felfedeztek, de örülök" - mondta Hamilton.

Hamilton szerint ő mindvégig tisztelte a Ferrarit, éppen ezért is sokat jelent a számára, hogy most a Ferrari tüntette ki szavaival őt. Ugyanakkor a brit azonnal le is hűtötte a kedélyeket.

"Azt hiszem, hogy két nagyon jó pilótájuk van, de ki tudja, hogy a pilótapiac mit hoz a közeljövőben" - jelentette ki Hamilton a Ferrari helyzetéről.

"De hogy őszinte legyek, nem foglalkozom ezzel annyira. Az a lényeg, hogy erősen végezzek a szezonban. Egy elképesztő emberekből álló csapat van mögöttem, és úgy érzem, hogy tartozom nekik, hogy a szívem és az energiám 100 százalékát adjam" - vélekedik a hatszoros világbajnok.

"Ráadásul még mindig van szerződésem. Őszintén nem tudom, hogy a következő hónapok a szerződésemmel kapcsolatban milyen fejleményeket hozhatnak" - mondta a brit, aki még nem tudja, hogy mit hoz a jövő, de örömmel tárgyalna a Mercedes-szel a folytatásról.

"Az nagyon furcsa, hogy a szerződésem egy év múlva lejár, és az ilyesfajta döntéseket már nem lehet meghozni a végén. De a dolgok így mennek, mi pedig meglátjuk" - mondta Hamilton.

Az Aston Martin tovább folytatja a Valkyrie tesztelését, amelynek hangja már most a világ legjobbjaival vetekszik.