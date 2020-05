Hamilton nagy ürességet érez a szurkolók hiánya miatt

A Mercedes hatszoros világbajnok pilótája, Lewis Hamilton gyakran beszél a szurkolókról az interjúiban, és elmondása szerint nagyon szomorú amiatt, hogy az idei szezon a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött fog elkezdődni.

A brit pilóta azt is hozzátette, hogy a szurkolók a sport lényegét jelentik. A 2020-as szezon, ha semmi váratlan probléma nem üti fel a fejét, akkor július 5-én, Ausztriában kezdődhet el az idény, egyelőre természetesen zárt kapuk nélkül, szigorú előírásokkal.

A Forma-1 vezérigazgatója, Chase Carey is hangsúlyozta, hogy az újraindított szezon első felében még nem látogathatnak ki szurkolók a futamokra, és a csapatoknak, illetve az F1-nek is csak a legminimálisabb számú személyzetet kell hoznia a versenyekre – a szükségtelen kockázat elkerülése érdekében.

Hamilton arról is beszélt, hogy az Osztrák Nagydíj Max Verstappen „narancs szurkolói” miatt is különleges, és úgy érzi, a versenyek sokat vesztenek a szurkolók hiánya miatt, főleg az olyan ikonikus helyszíneken, mint Nagy-Britannia és Olaszország.

A hatszoros világbajnok a helyzetről és a szurkolók hiánya miatti szomorúságáról a Mercedes videójában beszélt.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 2nd position, celebrates with a Union flag in Parc Ferme after securing his sixth world drivers championship title

Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images