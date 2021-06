Hamilton és a Mercedes rendezték soraikat Baku előtt

Monacóban sem a Mercedes, sem pedig Hamilton nem volt csúcsformában, és ennek is köszönhető, hogy elveszítették a bajnoki vezető pozíciójukat. A brit az akkori versenyt követően nyíltan kritizálta csapatát, és elmondta, hogy komoly megbeszélések lesznek majd házon belül.

Azóta pedig sor is került ezekre, és Hamilton úgy véli, hogy előre tudtak lépni. „A megbeszélések remekül sikerültek, nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ennyire elkötelezett és elhivatott csapattal dolgozhatok együtt.”

„Mi sosem mutogatunk ujjal a másikra, összedolgozunk, kemény eszmecserét folytatunk, nem félünk mások véleményének megkérdőjelezésétől, és sok vitát is igyekszünk kezdeményezni. Megpróbáltunk a lehető legmélyebbre ásni az okokban, és ezért is vagyunk ilyen nagyszerű csapat.”

Hamilton ezen szavai azért nem feltétlenül fedik azt, ami még a monacói hétvégén történt, amikor már az időmérő után, majd pedig a futam alatt és azt követően is kritizálta csapatát a nyilatkozatok során, és elmondta, hogy elsősorban az istálló szúrta el a dolgokat és nem ő.

Ha azonban megnézzük a teljesítményeket, akkor Bottas összességében jobb volt nála a hercegségben, hiszen a harmadik helyre kvalifikálta magát, a futamon pedig a második helyen állt, amikor jött a rontott kerékcsere, amelyért egyébként Toto Wolff félig a finn pilótát tette felelőssé, szintén elég nyíltan kiemelve az ő hibáját.

A helyzet tehát nem feltétlenül egyezik azzal, amit most Hamilton mondott, de most már Bakura koncentrál mindenki. „Ez egy valamelyest eltérő pálya, eltérő követelményekkel, és persze a hőmérséklet is más lesz a hétvégén. Szóval másféle kihívások várnak most ránk. Nem gondolnám, hogy feltétlenül ugyanolyan lesz, mint a legutóbbi futamon.”

Ezek után azért kapott még egy újabb kérdést Monacóra és az ottani csapatot ért kritikáira vonatkozóan. Utólag visszagondolva már Hamilton sem feltétlenül úgy fogalmazott volna, ahogy, és ismét kihangsúlyozta, hogy csapatként kell együtt dolgozniuk a problémák megoldásán.

„A pillanat hevében nem mindig a legjobb dolgokat mondod. Az építő jellegű kritika mindig jó, persze zárt ajtók mögött inkább, és mi pontosan ezt tettük. Nem lehetett egyetlen embert hibáztatni. Én magam is része voltam a döntéshozási folyamatnak.”

„Miután kielemeztük a helyzetet, voltak bizonyos dolgok, amikről ha szót ejtettem volna, akkor az egy dominóhatást indított volna el. Szóval tudjuk, hogy jobbak is lehettünk volna, de nem egy futam határoz meg minket. Persze mindig próbálsz javítani. Csapatként együtt nyerünk és veszítünk. Haladunk előre, és reménykedünk a javulásban” – zárta gondolatát a brit címvédő.

