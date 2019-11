Hamilton azon gondolkozik, hogy a Ferrarihoz szerződjön?

Lewis Hamilton az Amerikai Nagydíjon biztosította be a 6. F1-es világbajnoki címét, így már jövőre beérheti Michael Schumachert. A német legenda a pályafutása során akár 10 címig is juthatott volna, főleg azok után, hogy Fernando Alonso elleni párbaj során nagyon kevés múlott a trófeája, valamint ha 2006-ban nem vonul vissza, 2007-ben és 2008-ban is egy rettentő versenyképes Ferrarit vezethetett volna.

Hamilton ugyancsak több címet tudhatna a neve mellett, hiszen 2007-ben, az első évében drámai módon bukta el a bajnokságot, míg 2016-ban Nico Rosberg nagyon kevéssel győzte le őt. A szerződése 2020 év végéig szól, és a Mercedes azzal számol, hogy hosszabbítani fognak egymással. Az biztos, hogy Lewis az F1-ben marad, mert nagyon érdekli az új éra, a 2021-es szabályváltozások, de nem lehetetlen a váltása, hiszen Maranellóban Sebastian Vettel kontraktusa is le fog járni.

„Lewis minden rekordot meg akar dönteni, majd a Ferrarival való győzelem lesz ebben az utolsó lépés. Úgy sejtem, ezen gondolkozik most.” - mondta 1997 Forma-1 bajnoka az olasz Sky Sports kérdésére.

Vannak, akik szerint Hamilton már most minden idők egyik legjobbja, aki talán Schumachernél is jobb. Ezzel nem mindenki ért egyet, de Stefano Domenicali, a Ferrari korábbi csapatfőnöke, aki hosszú időn át dolgozott Maranellóban, egyetért azzal, hogy a brit egyre jobb és jobb.

„Mindig nehéz összehasonlítani két versenyzőt, két különböző autóval, két különböző időszakból, de azt biztosan látom, hogy Lewis küzd, változott, és évről évre növekedett az eredményeivel. Számomra Michael az Michael, de hihetetlen, amit Lewis csinál a bajnoki címeivel a Forma-1-ben. Ő egy nagyszerű nagykövet és fontos szerepet játszik a jövő kihívásait illetően.” - nyilatkozta Domenicali a Channel 4 csatornának.