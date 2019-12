Häkkinen: „Holland Nagydíj? Kész őrültek háza lesz”

Mika Hakkinen pedig valószínűleg a legjobb pilóta a Forma-1 történetében, akinek sosem adatott meg a hazai nagydíj öröme. Soha nem utazott a száguldó cirkusz annyira északra, hogy lehetővé tette volna a hideg Finnországnak a házigazda szerepet.

Mindeddig napjaink F1-ének egyik közkedvelt, fiatal résztvevője Max Verstappen - aki idén először végzett az élvonalban, a harmadik helyen a világbajnokságon – szintén hasonló helyzetben volt, de ez már a múlt.

Elmondhatjuk, hogy Belgium és Hollandia puszta földrajzi közelsége okán az elmúlt években Spa-Francorchamps egyfajta narancsszínű ékké alakult a belga földön, 2020-tól viszont Verstappen otthonában is megcsillogtathatja képességeit, hiszen Zandvoort 35 év után újra visszatér a versenynaptárba.

Häkkinen az Unibet weboldalán futó podcastjában egyenesen 2020 legjobban várt versenyeként hivatkozott rá: „Alig várom, hogy lássam a holland rajongók lelkesedését – mondta a kétszeres világbajnok -, kész őrültek háza lesz.”

Fans celebrate and display banners after the race

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images