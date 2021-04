Giovinazzi szerint Mazepinből egyértelműen hiányzik a tisztelet

Giovinazzi a Q1 végén igyekezett volna javítani addigi körén, amely nem lett volna elég a továbbjutásra, és még volt is ideje arra, hogy belekezdjen egy újabb próbálkozásba. Ekkor azonban jött Mazepin, aki a célegyenesben kihasználta a szélárnyékot, és megelőzte az olaszt, akinek így félbe kellett szakítania a körét.

Az időmérős búcsúja után a következőket mondta az F1-nek: „Eléggé egyértelmű. Mi tiszteljük egymást, amikor megkezdjük a köröket, ő viszont nem tette ezt meg. Ez egyáltalán nem korrekt az időmérő esetében, én pedig nem tudtam megfutni az utolsó körömet, szóval igen, nehéz megmondani.”

Giovinazzi megerősítette, hogy „még nem” beszélt Mazepinnel, de az is lehet, hogy erre is sor fog kerülni, hiszen ez már nem az első hasonló eset a Haas versenyzőjének rövid F1-es karrierjében. Bahreinben például a felvezető körök alatt előzött meg több másik autót is, szintén felrúgva egyfajta íratlan szabályt.

Ő akkor arra hivatkozott, hogy a mérnöke mondta neki, hogy nyomnia kell, máskülönben kicsúsztak volna az időből. Imolában végül aztán egyikőjük sem jutott be a kvalifikáció második szakaszába, hiszen Giovinazzi a 17., míg Mazepin a 19. helyről vághat majd neki a vasárnapi futamnak.

A semleges zászló alatt versenyző pilóta így fogalmazott időmérőjét követően: „Az autót kicsit nehéz vezetni ahhoz, hogy kiegyensúlyozott lehessek vele, és nehéz tudni, hogy merre megy minden körben.”

„Ezt leszámítva viszont ez a realitás. Ezt tudjuk is. Nem is akarok minden hétvégén ezen rágódni. Csapatként remekül dolgozunk együtt. Én és a csapattársam elég hasonló visszajelzéseket adunk. Szerintem szinte majdnem mindent kihozunk belőle, és jó alapokat építünk fel” – mondta Mazepin.

