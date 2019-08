Gaslynek van még esélye visszakerülni a Red Bullba

A nyári szünet egyik legnagyobb meglepetése (inkább az időzítés, mint a váratlansága miatt) volt a Red Bull döntése, miszerint a francia Pierre Gaslyt visszaküldik a fiókcsapat Toro Rossóhoz, míg az élete első F1-szezonját futó Alex Albont felhozzák a helyére. Tőle azt remélik, hogy kicsit hatékonyabban tudja majd támogatni az ihletett tempóban versenyző Max Verstappent, mint elődje. A Belga Nagydíj előtti médianapra ehhez képest Gasly meglepően jókedélyűen érkezett, és igyekezett minél rövidebb úton lezárni az olyan, volt csapata döntését firtató kérdéseket, mint például, hogy mikor értesítették erről:

„Aznap reggel, amikor el lett döntve. Persze kicsit sokkolt a dolog, és csalódott is voltam, mert Budapest előtt és után nem erről volt szó, elég tisztán megbeszéltünk mindent az azt megelőző hetekben is. Nem tudom, mi változott, és az mindegy is, hogy értem-e vagy sem, mostantól az a dolgom, hogy a legtöbbet hozzam ki a Toro Rossóból a hátralévő kilenc futamon.”

Gasly jelenlegi csapattársa, Daniil Kvjat 2016-ban már átélte ugyanezt, aki akkor egy Vettellel történt ütközés miatt lett parkolópályára állítva, és egy kis szünet után most jutott el oda, hogy vissza tudott térni a királykategóriába. Gasly azonban nem aggódik amiatt, hogy rá is hasonló sors vár:

„El lett magyarázva, hogy mit várnak ettől a lépéstől. Sofőrként nekem annyi a dolgom, hogy a legjobbamat nyújtom. Kilenc versenyem van erre a Toro Rossóval, ide kell az energiámat összpontosítani a következő pár hónapban. Igyekszem nem arra gondolni, hogy jövőre visszakerülhetek-e a Red Bullhoz, de azt mondták, van erre esély. Lesznek más lehetőségeim is.”

Pierre Gasly, még a Red Bull színeiben Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images

A francia arról is beszélt, megfordíthatta-e volna a sorsát, ha kicsivel több türelemmel lettek volna iránta a vezetők:

„Összességében sok minden javuló tendenciát mutatott, még ha volt is pár probléma, de ment volna szerintem. Most már értelme sincs, és nem is akarok erről beszélni. Pár hasznos leckét megtanultam, amit a későbbiekben használhatok, de arra szeretnék összpontosítani, hogy mitől lehetek gyorsabb a hátralévő futamokon. Csak a pályán tudom bizonyítani, hogy ez rossz döntés volt. Ami történt, megtörtént. Megbeszéltük az istállóval a dolgokat, és most már a versenyzésre koncentrálok.”

