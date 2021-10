Gasly volt a leggyorsabb az esős harmadik szabadedzésen Verstappen előtt Törökországban

A harmadik szabadedzés előtt meg is érkezett a beígért eső, az edzés elején pedig nem is tolakodtak a tegnapi naphoz hasonlóan a versenyzők a bokszutca végén, azonban ahogyan azt Laurent Mekies is elismerte a Sky közvetítésén, az esős időmérő veszélye miatt mindenkinek meg kellett barátkoznia a körülményekkel.

Az első fecske Pierre Gasly volt a pályán, aki 8 perccel az FP3 kezdete után a kék esőgumikkal kezdte meg a pálya felszárítását, aki hamar követett csapattársa, Juki Cunoda is.

Pár perccel később a két McLaren, Haas, Aston Martin és Ferrari is csatlakozott a mókához, az élre az esőgumikon Lando Norris állt Sainz és Leclerc előtt.

A tavalyi jégkorcsolyázásnak azonban nyoma sem volt: bár az eső lemosta a tegnap felhordott gumiréteget, a pálya előzetes vízsugaras kezelése megtette a hatását, és mindenki elégedett volt a körülményekkel.

Miután az eső elállt, hamar fel is kerültek a zöld intermediate gumik, az élre pedig az interekkel Carlos Sainz állt Ricciardo és Norris előtt.

Ahogyan azonban felkerültek az interek, jöttek az első hibák is: előbb Pierre Gasly, majd Nyikita Mazepin forgott meg a hátsó egyenesben, de mindketten folytatni tudták az edzést.

Ezt azonban nem mondhatjuk el George Russellről: a Williams brit versenyzője az első mért körén a 2-es kanyar kijáratán forgott meg, és az autója el is akadt a kavicságyban, így azonnal fel kellett adnia az FP3-at.

Egy rövid piros zászlós időszak után folytatódott is az FP3, ekkor tette tiszteletét először a pályán a két Red Bull is, Max Verstappen pedig egyből az élre is állt, miután több, mint 1 másodpercet adott az első mért körén hibázó Hamiltonnak.

A 9-es kanyar azonban még a jó körülmények ellenére is trükkösnek bizonyult a pilóták számára: előbb Verstappen, majd Sebastian Vettel és Charles Leclerc mutatott be egy-egy 360 fokos megfordulást.

15 perccel az edzés vége előtt a folyamatosan javuló pályán előbb Sergio Perez, majd Pierre Gasly állt az élre. Az utolsó pillanatokban Verstappen még kijött egy mért körre, azonban a lila első szektora ellenére sem tudta megelőzni egykori csapattársát.

További részletek hamarosan...