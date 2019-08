Gasly szerint a Mercedes nagyon gyors a Hungaroringen, addig a Ferrari visszafogott

Pierre Gasly a legjobb időt rakta össze délután a lágy gumikon, azonban a programot erősen befolyásolta az időjárás, ami miatt igen érdekesnek és izgalmasnak ígérkezik a folytatás, mivel szombaton is eshet, amiből a Red Bull is komolyan profitálhat.

„Egyelőre nehéz mit mondani a mai nap után, mert a körülmények folyamatosan változtak, és szerintem senkinek sem láthattuk a valódi tempóját. Trükkös a helyzet, és kíváncsi vagyok, hogy mit hoz a folytatás, de szerintem a Ferrari sem mutatta meg a valódi tempóját. A Mercedes még mindig kicsivel előttünk lehet, de majd meglátjuk.”

„Nem sok következtetést vonnék le a mai napból, de szerintem a köröm igencsak rendben volt a lágy gumikon. Néhány kört mentem a vizes pályán is, és mindent jónak éreztem. A Mercedes pedig olyan erősnek tűnik, mint amire számíthattunk, addig a Ferrari kicsit kérdőjeles. Tudjuk, hogy ez egy szoros csata lesz velük, de majd kiderül, hogy mi történik.”

„Ilyen feltételek mellett csak meg akartuk nézni, hogy milyen az autó, de az jól érezte magát, ugyanakkor eleinte a pálya nem volt elég vizes a köztes gumikhoz. Érdekesnek ígérkezik a holnap, amit már nagyon várok. A legfontosabb az, hogy, az FP1 és az FP2 is erősnek nézett ki számunkra, mind szárazon és esős körülmények között is. Örülök, hogy ilyen időben is megtettünk pár kört, szóval jöhet a hétvége.”

„Valószínűleg a szombat kiszámíthatatlan lesz, akárcsak ma. Az időjárás trükkösnek tűnik, így hasznos volt ilyen feltételek mellett menni, szárazon és esőben is, de mint mondtam, még mindig a Mercedes lehet a leggyorsabb és a Ferrari visszafoghatta magát.”

