Bereznay Dani spanyol F1-es világrekordja

Hamarosan kezdetét veheti a nagy 2019-es F1-es eSport-szezon, aminek az egyik fő esélyese az a Bereznay Dániel, aki tavaly még a Mercedes színeiben indulhatott. A magyar versenyző sokat tanult abban az 1 évben, és végül második lett a bajnok csapattársa mögött, aki idén is a legnagyobb kihívója lehet, immáron azonban más formában.

Más formában, mivel Dani a saját döntése részeként az Alfa Romeóhoz szerződött, ahol egy teljesen más kaland vár rá, és lehetséges, hogy mindez majd meghozza számára az első F1-es eSport-világbajnoki címet, mely hatalmas dolog lenne, nemcsak számára, hanem a magyarországi eSport-közösségnek is.

Dani, aki a hivatalos YouTube csatornáján, a „DaniGames111-en” egyre aktívabb, nemrég egy igen látványos futamot is megosztott, de többek között vele is találkozhattok a Hungaroringen a Magyar Nagydíj ideje alatt. Most azonban térjünk át egy másik pályára, a katalán aszfaltcsíkra, melynek virtuális másán ment világrekordot a versenyző, amiről alább nézhettek meg egy videót.

Az Alfa Romeo magyar F1-es eSport-versenyzője nem bír magával és a barcelonai aszfaltcsíkon is világrekordot futott, amivel ismét felhívta magára a figyelmet.