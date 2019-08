Gasly nyerte a csonka második szabadedzést a Hungaroringen Verstappen és Hamilton előtt

Az FP1 javarészt száraz, meleg körülmények között került megrendezésre, de pár versenyző kihasználta a lehetőséget, hogy a köztes gumikkal is gyűjtsön némi információt a pályáról. Valtteri Bottas enne is örült volna, mivel a motorcsere miatt még csak mért időt sem tudott futni a nap első felében, szemben Lewis Hamiltonnal, aki sokat volt odakint és végül a legjobb idővel állt elő, de csak kevéssel Max Verstappen előtt, aki nagyon nem volt elégedett az autójával. A harmadik helyen Sebastian Vettel végzett, miközben Charles Leclerc elé Kevin Magnussen és Pierre Gasly is beugrott.

A versenyzők csepergő eső, 24°C-os levegő és 31°C-os aszfalthőmérséklet mellett gurulhattak pályára a Hungaroringen. Ennek ellenére a pilóták slick gumikon kezdték meg a délutáni munkát, élen Bottasszal, ahogy az várható volt az FP1-es problémái után. A finn közepes gumikon kezdett, míg Hamilton a kemény abroncsokon. Alig telt el 5 perc, amikor Albon a célegyenesre rávezető előtt megcsípte a füvet a bal hátsó kerekével, ami egy nagy csattanással ért véget. A Toro Rosso bal oldala kapta a legnagyobbat.

1 óra 5 perc volt hátra, amikor az eső hevesebben kezdett el esni, ami megszakította a pilóták programját a slick abroncsokon és mindenki visszatért a bokszba. Ekkor Gasly állt az élen a lágy gumikkal futott idejével, közvetlen a csapattársa, Verstappen előtt, aki közepes abroncsokon rakta össze a körét, míg a harmadik helyen Hamilton már a kemény tappancsokon.

Pár perccel ezután Bottas törte meg a csendet a köztes gumikon a W10 volánja mögött, aki akkor a 4. helyről várhatta a folytatást. A nagy inaktivitást az jelentette, hogy a köztes gumik számára a pálya túl száraz volt, míg a slick abroncsoknak túl vizes. Ez pedig patthelyzetet teremtett, amivel egy igencsak csonka FP2-t láthattak a nézők, ráadásul az utolsó 30 percben az eső hevesen kezdett el esni.

Emiatt végül Gasly volt a leggyorsabb Verstappen és Hamilton előtt, majd jött Bottas, valamint Ricciardo, akit Räikkönen követett a 6. helyen, közvetlen Leclerc előtt, míg a legjobb tízben még Hülkenberg, Giovinazzi és Kvjat voltak ott egy kissé irreális TOP-10-et alkotva, miközben Vettel csak a 13. időt futotta meg Magnussen és Sainz között, addig Grosjean 11. lett. A két Racing Point ezúttal is hátul fejezte be az edzést, ám most egymás mögött, valamint Russell, Norris, Kubica és Albon előtt.

A körülmények miatt a csapatok bizonyos értelemben „vakon” vághatnak neki a hétvégének, és szombaton is lehetnek esőzések, ami igencsak érdekessé teheti a helyzetet, mint azt láthattuk Németországban is. Az azonban nem a legjobb hír a csapatok számára, hogy nem tudták igazán tesztleni az új fejlesztéseket, de a Ferrari az FP1-en látott eredmények alapján mindkét autóján megtartotta a bargeboard területén bevetett új csomagot. Az utolsó 20 percben sok köztes gumikon futott kört abszolvált a mezőny, ami adott esetben még hasznos lehet.

A TOP-10-ből Gasly, Ricciardo, Räikkönen, Hülkenberg, Giovinazzi, Kvjat lágyon, Verstappen, Bottas és Leclerc közepesen autózott a legjobb körén. A mezőny második feléből Grosjean, Sainz, Norris közepesen, Russell és Kubica lágyon, Magnussen, Vettel, Pérez és Stroll keményen volt kint.