A 2021-es Forma-1-es szezon első 4 versenyén nem sikerült az AlphaTaurinak és Pierre Gaslynak megmutatnia a valódi versenytempójukat: annak ellenére, hogy Bahreinben és Imolában is az 5. helyről rajtolt, előbb egy ütközés, majd egy rossz stratégiai döntés miatt buktak értékes pontokat.

Annak ellenére, hogy a portimaói és a barcelonai tapasztalataik alapján arra számított Gasly, hogy az AT02 gyenge alacsony sebességű leszorítóereje miatt Monacóban is szenvedni fognak, a francia pilóta a 6. helyet szerezte meg az időmérőn, a világbajnoki címvédő Lewis Hamilton előtt.

„Szerintem ez volt a legjobb eredmény, amiben reménykedhettünk” – nyilatkozta Gasly a Motorsport.com-nak a szombati időmérő után. „Mindent kihoztunk az autónkból, míg másoknak ez nem sikerült, így óriási eredmény, hogy legyőztünk egy Mercedest és egy Red Bullt.”

Gasly azt is elmondta, miért teljesítettek jobban a vártnál, miközben papíron nem kedvez nekik a monacói vonalvezetés.

„A szokásostól teljesen eltér ez a pálya, és mi is máshogyan állítjuk be az autókat, szóval igazából csak az a fontos, hogy végig a határon tudj vezetni, ez pedig sikerült is nekem az utolsó körömön.”

A hamarosan elrajtoló verseny előtt hozzátette még Gasly, hogy sok pontban reménykedik a pályán, ahol szinte lehetetlen előzni.

„Jó rajtra, stratégiára van szükségünk, de persze tudjuk, hogy gyorsabb autónk vannak mögöttünk – de azt is tudjuk, mennyire nehéz előzni itt. Szerintem a rajtpozíciónk alapján sok pontban reménykedhetük, és remélem, hogy végre lesz egy kifizetődő, tiszta versenyünk.”