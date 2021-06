Gasly: ez a legnagyobb változás 2020-hoz képest az AlphaTauri számára

Azok után, hogy a Red Bull 2019-ben egy csalódást keltő félszezon után visszahelyezte a Toro Rossóba Pierre Gaslyt, a francia pilóta már 3 dobogós helyezést is szerzett a faenzai alakulatnak, köztük egy remek futamgyőzelmet a 2020-as Olasz Nagydíjon.

Az AlphaTauri bosszankodott is a télen, mivel szerintük az autójuk jobb volt, mint a Ferrarié, így el kellett volna kapniuk a patinás olasz alakulatot a konstruktőri bajnokságban. Pierre Gasly szerint a legnagyobb változás az előző szezonhoz képest, hogy már a szurkolók is máshogyan viszonyulnak a Red Bull kisebbik csapatához.

„Sok kihívás áll előttünk az idei évben, az egyik az, hogy miután tavaly pár versenyen nagyon versenyképesek voltunk, különösen a monzai győzelem után sokkal nagyobb elvárásokat támasztanak velünk szemben az emberek” – mondta Gasly az FIA sajtótájékoztatóján.

A megnövekedett elvárásokat csak tüzelte a bahreini előszezoni teszt, amelyen az AlphaTauri kifejezetten erős teljesítményt nyújtott, Pierre Gasly Bakuban pedig meg is szerezte az idei első dobogós helyezését – igaz, hogy Verstappen és Hamilton is kiesett előle, de így is a két Ferrari és a két McLaren előtt végzett.

„Azt akarják látni a szurkolók, hogy folyamatosan szállítsuk az erős eredményeket, de a középmezőny hihetetlenül szoros. Tavaly már a 8., 9. helyeket is nagy eredménynek könyveltük el, de idén ennél többet várnak tőlünk az emberek.”

„Ez teljesen természetes, de nagyobb nyomás alatt is vagyunk, miközben próbálunk előrelépni ebben a nagyon szoros középmezőnyben. Ugyanakkor ez remek kihívás is, és persze mi is jobb eredményt akarunk elérni.”

„Tavaly a 7. lettünk, idén szerintem az 5. helyért harcolhatunk majd a konstruktőri bajnokságban, ami a csapat történetének legjobb eredménye lenne.”

Az AlphaTauri jelenleg 39 ponttal az 5. a bajnokságban, 2 ponttal vezetnek az Aston Martin előtt, míg az Alpine kissé lemaradva mögöttük, 25 ponttal áll a 7. helyen.