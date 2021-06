Räikkönen egyetért Hamiltonnal: szórjuk a pénzt a semmire

A kérdés, hogy milyen volt vezetni a korábbi autókat a jelenlegiekhez képest, az Azeri Nagydíj előtti sajtótájékoztatón került elő. Lewis Hamilton szerint ellentmondásos, hogy miközben az F1 is próbálja magát fenntarthatónak feltüntetni, egyre nehezebbek az autók, de Kimi Räikkönennek sem tiszta, mi a szabályalkotók célja.

Lewis Hamiltonhoz hasonlóan Kimi Räikkönen is akkor mutatkozott be a Forma-1-ben, amikor még engedélyezve volt az autók verseny közbeni újratankolás, azonban a 2007-es világbajnok elmondta, hogy miközben továbbra is aktívan versenyez, nem tudná feleleveníteni, milyen volt vezetni az egykori autóját.

„Nagyon nehéz emlékezni arra, hogy milyenek voltak” – mondta Räikkönen. „Biztos vagyok benne, hogy ha ma vezetném összehasonlításképpen, akkor elképesztően más lenne, mint a jelenlegi autó.”

„Azonban amikor az évek alatt apránként növeled az autók súlyát, az szinte fel sem tűnik nekünk. Már több, mint 100 kg fölött járunk most? Ez rengeteg, ha a régebbi autókhoz hasonlítjuk őket, vagy akár csak a tavalyiakhoz. Még egy pár év, és azt fogjuk mondani, „milyen kis picik voltak.”

„Persze mi nem azért vagyunk itt, hogy autókat tervezzünk. Azonban, ha még mindig a 2000-es évek közepén látott, vagy akármilyen autókat is használnánk, a versenyzés egyáltalán nem változna. Egyszerűen elképesztően sok pénzbe került, mire eljutottunk ide, de semmi nem változott.”

Az eredeti tervek szerint a 2022-ben debütáló újgenerációs autók 775 kg-ot nyomtak volna, azonban az FIA nemrégen további 15 kilóval 790 kg-ra növelte az autók minimumsúlyát, üzemanyag és pilóta nélkül.

Ez azt jelenti, hogy a 110kg-mal megtankolva, és egy 80 kg-os pilótával számolva 900 kg körül alakul majd az autók súlya a rajtrácson. A jövő évi autók 100 kg-mal lesznek nehezebbek a 2014-ben debütált hibrid autóknál, és 148 kg-mal lesznek nehezebbek a 2013-ban használt, utolsó V8-as modelleknél.