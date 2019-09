Gasly a barátja elvesztése után: „Csak azt mondtam Leclercnek, nyerje meg érte a futamot”

A Toro Rosso-Honda versenyzője remek munkát végzett vasárnap, mivel egészen a 9. helyig szárnyalt, a japánok régi motorjával. Daniil Kvjat, aki az új erőforrást kapta meg, és a vele járó büntetést, végül 7. lett, így igen szép hétvégét zárt a csapat Belgiumban.

Még több F1 hír: Ricciardo a halálos baleset miatt elgondolkozott, hogy vegye a kalapját

„Azt hiszem, ez minden bizonnyal a legérzelmesebb verseny volt, amin valaha is rajthoz álltam. Nem vagy még készen arra, hogy 22, vagy 23 évesen megélj egy ilyen pillanatot és elveszítsd az egyik legjobb haverodat. 7 éves korunk óta gokartoztunk együtt, miközben szobatársak is voltunk. 6 éven át éltünk ugyanabban a helységben. Osztálytársak voltunk. 13 és 19 éves korom között együtt tanultunk, ugyanazzal a professzorral, ugyanabban a magániskolában a szövetség segítségével.”

„Még mindig sokkol a dolog, és nem tudom elhinni, hogy ez ilyen gyorsan megtörtént. Holnap a közös barátainkkal találkozunk, mert egyikünk sem érti, és nem fogja fel a tegnapi eseményt, ami mérhetetlenül szomorú.”

„Nyilvánvalóan így a versenyzés is más, de koncoztatnod kell, mert különben nem fog menni. Miután felvettem a sisakot, és elindultam a formációs körre, egy másik zónába kerültem, és egyúttal más lelkiállapotba is. Szóval közvetlen módon nem gondolsz erre ilyenkor, de természetesen a kockás zászló után ez volt az első dolog, ami eszembe jutott, és örültem, hogy ezt a 2 pontot érte szerezhettem.”

„A futam előtt mondtam is Charlesnak, „kérlek, nyerd meg ezt a versenyt érte.” Ugyanabban az évben kezdtünk el versenyezni, így mi hárman. Valójában Anthoine 2005-ben meg is nyerte a Francia Kupát. Éveken át csak versenyeztünk, és mindannyian ismertük egymást. Néhány évvel ezelőtt Jules, most pedig ő... Ez a francia motorsport számára is szörnyű hír. Két nagyszerű, csodálatos karakter voltak. Nagyon nehéz mindezt felfogni.”

„Ami pedig a versenyemet illeti, nyilván más okok miatt sem volt könnyű, mivel most ültem először ebben az autóban. Különféle dolgokat próbáltunk ki a két autó között, de ez is volt a terv. És igen, a verseny előtt soha nem lehet tudni, hogy mi fog történni. A verseny második felében nehezebb volt a többi srácot a lágyabb keverékkel tartani, de mindent beleadtam, amit csak tudtam, miközben én a régi motorral mentem, addig Daniil az újjal. Igen, tudtuk, hogy nehéz lesz harcolni, de tényleg mindent beleadtam, és volt is néhány remek csatánk, aminek a végén fontos pontokat szereztünk.”

„Amikor olyan dolgokat látsz és tapasztalsz, mint szombaton, mindig elgondolkozol, mert alapestben nagyon biztonságosan ülsz az autódban. Az F1 biztonsága manapság teljesen más, mint régen, de nem gondolsz ezekre a dolgokra. Akkor csak az jár a fejedben, hogy semmi sem történhet veled, ám ezek a dolgok visszahoznak a valóságba. Bármi is történjék ilyen sebesség mellett, mindig ott az esély a halálra, és ezt el is fogadjuk, de sajnos most ismét emlékeztettek bennünket, hogy milyen veszélyes is a sport. Nagyon szomorú, hogy az egyik legközelebbi barátomat vesztettem el a versenyzésben.”

Egy igazán őrült verseny, miközben két versenyző tartózkodik a motoron, akik hatalmas sebességgel száguldanak. Látványos felvételek Assenből.