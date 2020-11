Ferrari: hiányzik Leclerc szokásos magabiztossága

A Ferrari abban reménykedhetett Bahreinben, hogy az idei szezonközi fejlesztéseik valahogyan elmaszkolják azt, mennyire hiányzik még mindig a motorerő az idei erőforrásból, de ez nem igazán sikerült, Sebastian Vettel csak a 11., Charles Leclerc csak a 12. lett, és a Q2-ben búcsúztak.

Érdekes módon eddig ezen a hétvégén Charles Leclerc sem tudta kiautózni azt a pár extra tizedet Vettelhez képest, ami idén eddig jellemző volt az időmérőkön. A Ferrari sportigazgatója, a Bahreinben csapatfőnöki feladatokat is ellátó Laurent Mekies szerint a monacói most nem annyira magabiztos az autóban, mint korábban a szezon során.

„Biztos vagyok benne, ha erről kérdezitek, akkor ő is azt fogja mondani, hogy nem a megszokott szinten van, nincs akkora magabiztossága az autóban, mint itt korábban volt” – mondta a francia szakember a szombati sajtótájékoztatón.

„Keményen dolgozunk a csapattal azon, hogy segítsük őt, hogy megadjuk neki az autónak azon tulajdonságait, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy újra erősnek érezze magát.”

„Szerintem kis lépéseket már megtettünk efelé, mint mondtam, láttuk, hogy növekedett is a bizalma az autóban, de valami ma hiányzott az időmérőn. Remélhetőleg a versenyen majd visszavághatunk.”

Mekies hozzátette, hogy a két héttel ezelőtti török futam ma is inspirálni fogja őket.

„Tudjuk, hogy nehéz versenyünk lesz, de nagyon frusztráltak voltunk a legutóbb Törökországban is a szombati nap után, de a verseny jól sikerült a körülmények között. Holnap azért nem számítunk ilyen eredményre, de ugyanazzal a harciszellemmel fogunk dolgozni.”

A Ferrari vasárnapi felzárkózását nagyban nehezíti az a tény is, hogy hiába vannak az alternatív stratégiák szempontjából a legkedvezőbb, 11.-12. helyen, tegnap kivétel nélkül mindenki a közepes keverékeken jutott be a Q3-ba, mivel a lágy gumik élettartamát versenykörülmények között alig 8 körre saccolják a csapatok, így vagy ők is a közepeseken rajtolnak, vagy kockáztatnak, és egyből a keményeket rakják fel, abban bízva, hogy tiszta és hosszú első etapot teljesíthetnek.

A Ferrari Bahreinben is csak kapkod a levegő után.

