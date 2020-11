Norrist frusztrálja a rossz időmérős teljesítménye

A pénteki szabadedzéseken úgy tűnt, a McLaren a rossz időmérős sorozatát követően végre ismét a Mercedes és a Red Bull mögötti helyekért harcolhat, azonban Carlos Sainzot egy technikai hiba fosztotta meg ettől, míg Lando Norris a bevallása szerint hibázott az utolsó mért körén, amivel eldobta az 5. helyet magától.

A McLaren előtt így ismét nagy munka áll a versenyen, ami már szinte trenddé vált a wokingi csapat szezonjának második felében: Törökországban a 11. és a 13. helyről rajtolva végeztek az 5. és a 8. helyen, Lando Norris portugál és nürburgringi kiesése mellett pedig Carlos Sainz mentett pontokat a csapatnak egy 6. és egy 5. helyezéssel.

Norris azonban hisz abban, hogy jobb autó van most a kezükben, mint a Renault és a Racing Point, ezért különösen fájdalmas neki a rossz szombati eredménye:

„Nehéz időmérő volt a nagy gumikülönbségek, és a piros zászló miatt. Kicsit trükkös volt, de ez mindenkit ugyanúgy érintett. Jó munkát végeztünk a gumikkal, és hamar megtaláltuk a tempót a kocsiban.”

„Nem figyeltünk a Renaultra, csak arra, hogy a lehető legjobb munkát végezzük, és ez sikerült is, a Q3-ba is a közepeseken jutottunk be. Aztán… megvolt a tempónk az 5. helyhez, de hibáztam a körömben, és ez négy helyembe került.”

„Kicsit frusztráló, mert az utóbbi időben nem sikerült összehoznom egy jó időmérős kört, ez pedig nagyon bosszant, szóval jövőhéten majd jobb munkát kell végeznem. Próbálom holnap jóvá tenni a versenyen” – mondta Norris az időmérőt követően.

Andreas Seidl, a McLaren csapatfőnöke is keserűen értékelt, hiszen Norris hibája mellett Carlos Sainz technikai hiba miatt messze a mezőny sűrűjéből, a 15. helyről rajtol.

„Ahogyan Törökországban, úgy most is megnehezíti a versenyünket az időmérős teljesítményünk, de egy érdekes futamra számítunk, többfajta stratégiával, ami majd lehetőséget kínálhat arra, hogy pozíciókat szerezzünk.”

Így fest a teljes rajtrács.

