F1-es futamra egy reggeli áráért ?!

November 15.-én, több mint 9 évvel a legutóbbi verseny után újra F1-es versenyt láthatunk a törökországi Isztambul Parkban. Vural Ak, az Intercity forgalmazó cég első embere egy augusztusi sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott, hogy reményeik szerint a verseny napján akár 100 ezer ember is helyet foglalhat majd a lelátókon.

A korlátozott számban elérhető jegyek árát meghatározott ideig napi 30 török lírában (kb. 1200 Ft) szabták meg. Az alacsony áron árult jegyek iránt nem meglepő módon hatalmas volt az érdeklődés.

Az Intercity tájékoztatása szerint 10 ezer jegy már az első órában elkelt, 6 óra elteltével pedig már 40 ezernél járt az eladott belépők száma.

A 2011-ig megrendezett Török Nagydíjak utolsó éveiben a lelátók sokszor foghíjasak voltak, Ak hajthatatlan volt a 100 ezres nézőszám elérését illetően.

„Szeretnénk elérni a teltházat, ami normál esetben 220 ezer nézőt jelentene, a COVID-19 miatt viszont erre nincs lehetőség” – mondta Ak. „A pályának előttünk nem volt tulajdonosa. Lelkesek és elhivatottak vagyunk a sport irányába. Tudjuk, hogy képesek vagyunk megszervezni a versenyt.”

Felipe Massa, Ferrari F2008 leads Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes, Kimi Raikkönen, Ferrari F2008 and Heikki Kovalainen, McLaren MP4-23 Mercedes at the start

Fotó készítője: Rainer W. Schlegelmilch