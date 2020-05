Ezt tudták felmutatni Schumacher csapattársai a Benettonnál: beszédes számok

Schumacher 1991 vége, és 1995 között volt a Benetton pilótája, ebben az időszakban két világbajnoki címet is nyert az Enstone-i gárdával, 19 győzelmet aratva, míg csapattársai 4 év alatt csak 2 győzelmet értek el, mindkettőt Johnny Herbert.

Schumacher egyértelműen a csapat elsőszámú pilótája volt, de Flavio Briatore szerint teljes joggal élvezett kivételezett helyzetet a német.

„Ez igen egyszerű: az egyéni világbajnok egy pilóta” – mondta Briatore a Forma-1 Beyond The Grid podcastjében. „A konstruktőri bajnok az az egész csapat együtt. Melyik pilóta tudta azt garantálni, hogy világbajnok lesz?”

„Nem akarom, hogy a lét pilóta harcoljon! Mindig is a két egyenlő pilóta ellen voltam. Ott volt Prost Sennával, és ott volt Mansell, nem is emlékszem már kikkel. Röviden, a csapatnak egy 1., és ez 2. számú pilótát kell kineveznie, végül is az autó az övé.”

Schumacher csapattársai olyan pilóták voltak, mint JJ Lehto, Jos Verstappen, Riccardo Patrese, és rövid ideig a háromszoros világbajnok, Nelson Piquet is, de Briatore szerint Martin Brundle volt a legjobb, aki 38 pontot ért el Schumacher 53 pontjával szemben.

Schumacher egyszerűen két, három versenyt követően gyorsabb volt, mint Piquet” – mondta Briatore. „Volt egy vitánk Patresevel, aki nagyon mérgesen keresett fel Spaban: Michael autója jobb bolt, Michael autója ilyen volt, Michael mérnökei jobbak voltak, Michael mérnökei olyanok voltak.”

„Mondtam, hogy csinálunk valamit, hogy segítsünk neki. Lementem a garázsba, és megcseréltettem az autókat, és a mérnököket is. Michael dühös volt, de azt mondtam neki, hogy csak menjen gyorsan. Ez meg is oldotta a problémát. Michael vagy egy másodperccel gyorsabb volt Patrese-nél. Nehéz volt ezt elfogadnia a csapattársainak.”

Michael Schumacher, Flavio Briatore, and Riccardo Patrese, Benetton Fotó készítője: Ercole Colombo

„Martin Brundle volt az egyetlen, aki közel volt hozzá. Ő sem akarta legyőzni, csak egy jót csatázni. Patrese, Piquet első számúak akartak maradni. Martinnak volt a legjobb hozzáállása. Tudta, hogy egy elképesztően gyors pilótával van dolga.”

Az ábrát az fr.motorsport.com készítette. Schumacher eredményei a bal oldali számok minden rubrikában.

Szezon Csapattárs Pole Győzelem Dobogó Pontok Versenyek 1991 N. Piquet 0-0 0-0 0-0 4-4,5 5 1992 M. Brundle 0-0 1-0 8-5 53-38 16 1993 R. Patrese 0-0 1-0 9-2 52-20 16 1994 JJ Lehto 3-0 3-0 4-0 36-1 4 1994 J. Verstappen 2-0 5-0 5-2 50-8 8 1994-1995 J. Herbert 5-0 9-2 12-4 108-45 19 Összesen Összesen 10-0 19-2 38-13 303-116,5 68

