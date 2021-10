Ez a pálya fogja váltani Szocsit a Forma-1-ben (videó)

2023-tól kezdve már a Szentpétervártól 50 kilométerre fekvő Igora Drive rendezi az F1-es Orosz Nagydíjakat, így Szocsi búcsúzni kényszerül a száguldó cirkusztól. Az Igora Drive 2017 és 2018 között épült, és már most rendelkezik a nagydíjrendezéshez szükséges FIA Grade 1-es státusszal.

Azonban továbbra is zajlanak változtatások az aszfaltcsíkon, hogy teljesen készen álljon az F1-es futamok megrendezésére. Kissé még a pálya hosszán is alakítanak, amely 5,18 km-es lesz. A Forma-1 versenyigazgatója, Michael Masi így nyilatkozott róla:

Még több hír: Elgurult a gyógyszer miután rádudáltak egy nőre a parkolóban – VIDEÓ

„Számos változtatások dolgozunk a pályával együtt. Már dolgoznak is a pálya meghosszabbításán, a munkálatok pedig már előrehaladott állapotban járnak. Az FIA mellett a FIM Grade A-es státuszával is rendelkezik a pálya, és velük is együtt dolgozunk a változtatásokon” – idézte Masit a RacingNews365.

5 dolog, amire nem számítottunk, mégis megtörtént a tavalyi török versenyhétvégén…