Ennyivel lassabb az F1 mezőnye a Mercedesnél: kegyetlen, beszédes számok

A Mercedes 2014, a V6-os hibridmotorok megérkezése óta dominál, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a nagy sorozat nem idén fog véget érni, hiszen a németek mindkét fronton nagyon magabiztosan állnak az élen, és pár futam múlva matematikailag is eldőlhetnek a címek sorsa, miután idén a Ferrari még futamot sem tudott nyerni, addig a Red Bull-Honda is csak két alkalommal.

A spanyol AS egy nagyon részletes összeállítást készített, amiben a csapatok teljesítményét hasonlítják össze egymással. Pontosan az időmérős tempót vették alapul, mellettük az aktuális rajtelsőséggel. Mindez jól bemutatja, hogy hiába a Ferrari korábbi nagy fejlődése és a Red Bull-Honda előrelépése, a Mercedes a szombati napokon is még mindig nagyon erős.

Itt-ott drasztikusak a különbségek, ami a középmezőnyre különösen értendő, hiszen még a kiemelkedő McLaren is jelentősen lassabb a Mercedesnél, amin a legjobb esetben is csak a 2021-es szabályváltozások változtathatnak. Nézzük is meg ezeket a differenciákat, csapatokra lebontva, mellettük a Mercedes eredményeivel, amik alapidőnek szolgálnak.

FERRARI VS. MERCEDES

PÁLYA FERRARI 2019 MERCEDES 2019 DIFFERENCIA MELBOURNE Sebastian Vettel (1:21.190) Lewis Hamilton (1:20.486) +0.704 SAKHIR Charles Leclerc (1:27.866) Valtteri Bottas (1:28.190) -0.324 SHANGHAJ Sebastian Vettel (1:31.848) Valtteri Bottas (1:31.547) +0.301 BAKU Sebastian Vettel (1:40.797) Valtteri Bottas (1:40.495) +0.302 MONTMELÓ Sebastian Vettel (1:16.272) Valtteri Bottas (1:15.406) +0.866 MONTE CARLO Sebastian Vettel (1:10.947) Lewis Hamilton (1:10.166) +0.781 GILLES VILLENEUVE Sebastian Vettel (1:10.240) Lewis Hamilton (1:10.446) -0.206 PAUL RICARD Charles Leclerc (1:28.965) Lewis Hamilton (1:28.319) +0.646 RED BULL RING Charles Leclerc (1:03.003) Lewis Hamilton (1:03.262) -0.259 SILVERSTONE Charles Leclerc (1:25.172) Valtteri Bottas (1:25.093) +0.079 HOCKENHEIM Charles Leclerc (1:12.344) Lewis Hamilton (1:11.767) +0.577 HUNGARORING Charles Leclerc (1:15.043) Valtteri Bottas (1:14.590) +0.453 ÖSSZESEN +3.290 ÁTLAG +0.326

RED BULL VS. MERCEDES

PÁLYA RED BULL 2019 MERCEDES 2019 DIFFERENCIA MELBOURNE Max Verstappen (1:21.320) Lewis Hamilton (1:20.486) +0.834 SAKHIR Max Verstappen (1:28.752) Valtteri Bottas (1:28.190) +0.562 SHANGHAJ Max Verstappen (1:32.089) Valtteri Bottas (1:31.547) +0.542 BAKU Max Verstappen (1:41.069) Valtteri Bottas (1:40.495) +0.574 MONTMELÓ Max Verstappen (1:16.357) Valtteri Bottas (1:15.406) +0.951 MONTE CARLO Max Verstappen (1:10.641) Lewis Hamilton (1:10.166) +0.475 GILLES VILLENEUVE Pierre Gasly (1:11.079) Lewis Hamilton (1:10.446) +0.633 PAUL RICARD Max Verstappen (1:29.409) Lewis Hamilton (1:28.319) +1.090 RED BULL RING Max Verstappen (1:03.439) Lewis Hamilton (1:03.262) +0.177 SILVERSTONE Max Verstappen (1:25.276) Valtteri Bottas (1:25.093) +0.183 HOCKENHEIM Max Verstappen (1:12.113) Lewis Hamilton (1:11.767) +0.346 HUNGARORING Max Verstappen (1:14.572) Valtteri Bottas (1:14.590) -0.018 TOTAL +6.349 ÁTLAG +0.529

MCLAREN VS. MERCEDES

PÁLYA MCLAREN 2019 MERCEDES 2019 DIFFERENCIA MELBOURNE Lando Norris (1:22.304) Lewis Hamilton (1:20.486) +1.818 SAKHIR Carlos Sainz (1:28.813) Valtteri Bottas (1:28.190) +0.623 SHANGHAJ Carlos Sainz (1:33.523) Valtteri Bottas (1:31.547) +1.976 BAKU Lando Norris (1:41.886) Valtteri Bottas (1:40.495) +1.391 MONTMELÓ Lando Norris (1:17.338) Valtteri Bottas (1:15.406) +1.932 MONTE CARLO Carlos Sainz (1:11.417) Lewis Hamilton (1:10.166) +1.251 GILLES VILLENEUVE Lando Norris (1:11.863) Lewis Hamilton (1:10.446) +1.417 PAUL RICARD Lando Norris (1:29.418) Lewis Hamilton (1:28.319) +1.099 RED BULL RING Lando Norris (1:04.099) Lewis Hamilton (1:03.262) +0.837 SILVERSTONE Lando Norris (1:26.224) Valtteri Bottas (1:25.093) +1.131 HOCKENHEIM Carlos Sainz (1:12.897) Lewis Hamilton (1:11.767) +1.130 HUNGARORING Lando Norris (1:15.800) Valtteri Bottas (1:14.590) +1.210 ÖSSZESEN +15.815 ÁTLAG +1.317

HAAS VS. MERCEDES

PÁLYA HAAS 2019 MERCEDES 2019 DIFFERENCIA MELBOURNE Romain Grosjean (1:21.826) Lewis Hamilton (1:20.486) +1.340 SAKHIR Kevin Magnussen (1:28.757) Valtteri Bottas (1:28.190) +0.567 SHANGHAJ Kevin Magnussen (1:33.150) Valtteri Bottas (1:31.547) +1.603 BAKU Kevin Magnussen (1:42.699) Valtteri Bottas (1:40.495) +2.204 MONTMELÓ Romain Grosjean (1:16.911) Valtteri Bottas (1:15.406) +1.505 MONTE CARLO Kevin Magnussen (1:11.109) Lewis Hamilton (1:10.166) +0.943 GILLES VILLENEUVE Kevin Magnussen (1:11.786) Lewis Hamilton (1:10.446) +1.340 PAUL RICARD Kevin Magnussen (1:31.440) Lewis Hamilton (1:28.319) +3.121 RED BULL RING Kevin Magnussen (1:04.072) Lewis Hamilton (1:03.262) +0.810 SILVERSTONE Romain Grosjean (1:26.757) Valtteri Bottas (1:25.093) +1.664 HOCKENHEIM Romain Grosjean (1:12.851) Lewis Hamilton (1:11.767) +1.084 HUNGARORING Romain Grosjean (1:16.013) Valtteri Bottas (1:14.590) +1.423 ÖSSZESEN +17.604 ÁTLAG +1.467

RENAULT VS. MERCEDES

PÁLYA RENAULT 2019 MERCEDES 2019 DIFFERENCIA MELBOURNE Nico Hulkenberg (1:22.562) Lewis Hamilton (1:20.486) +2.076 SAKHIR Daniel Ricciardo (1:29.488) Valtteri Bottas (1:28.190) +1.298 SHANGHAJ Daniel Ricciardo (1:32.958) Valtteri Bottas (1:31.547) +1.411 BAKU Daniel Ricciardo (1:42.477) Valtteri Bottas (1:40.495) +1.982 MONTMELÓ Daniel Ricciardo (1:18.106) Valtteri Bottas (1:15.406) +2.700 MONTE CARLO Daniel Ricciardo (1:11.218) Lewis Hamilton (1:10.166) +1.052 GILLES VILLENEUVE Daniel Ricciardo (1:11.071) Lewis Hamilton (1:10.446) +0.625 PAUL RICARD Daniel Ricciardo (1:29.918) Lewis Hamilton (1:28.319) +1.599 RED BULL RING Nico Hulkenberg (1:04.516) Lewis Hamilton (1:03.262) +1.254 SILVERSTONE Daniel Ricciardo (1:26.182) Valtteri Bottas (1:25.093) +1.089 HOCKENHEIM Nico Hulkenberg (1:13.126) Lewis Hamilton (1:11.767) +1.359 HUNGARORING Nico Hulkenberg (1:16.565) Valtteri Bottas (1:14.590) +1.975 ÖSSZESEN +18.420 ÁTLAG +1.535

Ha kíváncsi vagy a mezőny teljes listájára, akkor kattints erre a linkre, melyen keresztül többek között azt is megnézhetitek, hogy a Williams és az Alfa Romeo mennyivel lassabb a Mercedesnél. Az összeállításért pedig hálás köszönet a spanyol kollégáknak az AS lapnál, akik ezúttal is remek munkát végeztek.

