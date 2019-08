Hétvégén ismét Forma-1: a Belga Nagydíj időrendje

Az F1-es csapatok az elmúlt hetekben a jól megérdemelt nyári szünetüket töltötték, hiszen egy igen aktív időszak van mögöttük, beleértve a 12 futamot a 21 versenyből álló naptárban. A következő hetek ugyancsak nagyon sűrűek lesznek, mivel szeptemberben négy verseny is megrendezésre kerül: Belga, Olasz, Szingapúri és Orosz Nagydíj.

Még több F1 hír: Ennyivel lassabb az F1 mezőnye a Mercedesnél: kegyetlen, beszédes számok

Finoman fogalmazva is bőven lesz mit látnia a közönségnek, ami után már csak 5 verseny marad hátra. Most azonban még maradjunk a közelgő Belga Nagydíjnál, ahol a hírek szerint a Ferrari egy új, körülbelül 20 lóerővel erősebb motort fog bevetni. Erre a Mercedesnek és a Hondának is meglenne a lehetősége, de lehetséges, hogy a németek és a japánok is kivárnak.

A Ferrari továbbra is az első győzelemért küzd, amire idén már több lehetősége is volt, de azokkal ilyen-olyan okok miatt nem tudott élni. A következő két pálya azonban minden szempontból favorittá teheti őket, különösen az új motorral. Tavaly például Sebastian Vettel nyert az olaszokkal, de azelőtt ez csak 2009-ben sikerült nekik Kimi Raikkonennel. Igaz, 2007 és 2009 között a Ferrari nem talált legyőzőre Spában.

Ha az örökranglistát nézzük, akkor Michael Schumachert találjuk az élen 6 győzelemmel Ayrton Senna előtt, aki 1985 és 1991 között ötször nyert, míg Jim Clark és Kimi Räikkönen négyszer. Érdekesség, hogy ezen a listán Lewis Hamilton csak hátrébb foglal helyet, aki Juan Manuel Fangióhoz, Damon Hillhez és a négyszeres világbajnok riválisához hasonlóan háromszor tudott nyerni Belgiumban.

A csapatok listáját a Ferrari vezeti 17 sikerrel a McLaren (14 győzelem) és a Lotus (8 győzelem) előtt. A McLaren legutóbb 2012-ben nyert Spában, és nem valószínű, hogy ezen a hétvégén megszakad ez a negatív sorozat, még akkor sem, ha idén nagyszerű munkát végeznek a középmezőnyben. A Mercedes 4 győzelmet számol Belgiumban: 1955, 2015, 2016, 2017.

Első szabadedzés Péntek 11:00-12:30 Második szabadedzés Péntek 15:00-16:30 Harmadik szabadedzés Szombat 12:00-13:00 Időmérő Szombat 15:00-16:00 Futam Vasárnap 15:10

Több versenyző F1-es ülése és tagsága is veszélyben van a 2020-as idény előtt. Nézzük ezt a bizonyos érdekes listát, rajta több olyan névvel, akik számára hamarosan változások következhetnek.