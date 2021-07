Elektromos Forma–1 2035-től? Egy új európai törvény ezt vetítheti előre

Ugyan most elsősorban arról folyik a diskurzus, hogy milyen motort vezetnek majd be 2025-ben vagy 2026-ban, de ez az EU-s hír valószínűleg komoly szerepet játszik majd a széria további terveiben.

A Forma–1 és úgy általában a motorsport is már a kezdetektől fogva egyfajta mozgó laboratóriumként szolgált, ahol a résztvevő márkák új technológiákat kísérleteztek ki, hogy aztán azokat az utcai autóikban is alkalmazhassák.

Miközben a jelenlegi motorgyártók, illetve a Volkswagen Csoport két márkája is arról tárgyal, hogyan nézzen ki az F1-es erőforrások következő generációja, az Európai Bizottság megerősítette, hogy 2035-től már nem lehet majd olyan autókat értékesíteni, amelyek szén-dioxidot bocsátanak ki.

Ez tehát hatással lesz a benzines és dízelautókra, valamint még a különböző hibridekre is. Ezért kérdéses, hogy a jelenlegi gyártókat, továbbá a Porschét és/vagy Audit mennyire érdekli majd úgy az F1, hogy ott még hibridek lesznek vélhetően egy jó ideig.

Talán a 2025-ös szabályok 2035-ben már nem lesznek érvényben, de az is lehet, hogy igen. Egyelőre nem lehet tudni, hogy hány évre szólnak majd az új előírások. A kérdés viszont akkor is adott: mit fog most csinálni a Forma–1?

Több megoldás is lehetséges. A decemberben leköszönő FIA-elnök, Jean Todt elmondta, hogy komoly lábnyomot szeretne maga után hagyni, ez pedig talán azt vetítheti előre, hogy még egy utolsó nagy változtatást le akar vezényelni. Lehetséges, hogy ő a hidrogénnel hajtott motorokra szavazna.

Ezzel kapcsolatban már a Toyota is kísérletezett Japánban, és bizonyos szériákban már láthattunk kezdetleges próbálkozásokat. Nem tűnik lehetetlennek a dolog, bár 2025-re talán nehéz lenne megoldani.

Ezzel szemben viszont a Formula E exkluzivitást kapott az FIA-tól, így ők jelentik az első számú elektromos versenysorozatot egészen 2039-ig. Így, ha az F1 elektromossá akar válni, ami egyébként jelenleg egyáltalán nincs tervben, akkor vagy megegyeznek valahogy az FE-vel, vagy összeolvad a két sorozat. Erről egyébként már volt szó korábban is.

A helyzet tehát eléggé összetett és faramuci. Miközben először azt kéne minél hamarabb eldönteni, hogy mi legyen 2025-től, már azon is kell gondolkozni, hogy mi lesz rá tíz évvel, a két döntést pedig nehéz lesz egymástól függetlenül meghozni.

