Megvan a kölcsönös tisztelet a mezőny brit tagjai között

Ami az F1-es pilótákat illeti, Anglia egészen jó helyzetben van mostanság, hiszen őket képviseli a széria hétszeres bajnoka és jelenlegi címvédője, Hamilton, akihez 2019-ben csatlakozott Norris és Russell is.

Azóta a két fiatal már megmutatta, hogy mire képes, Norris eddigi legjobb szezonját teljesíti, miközben Russell többször is megvillant már idén a Williamsben. Hamilton eredményeit pedig nem kell bemutatni, tehát mostanság egészen jól megy nekik.

Ugyan jelenleg még inkább a mezőny három eltérő részébe tartoznak az autójuk erőssége miatt, könnyen lehet, hogy a következő szezonokban már gyakrabban fognak összecsapni, ha Russell mondjuk a Mercedeshez igazol, és a McLaren is tovább tud javulni.

A Williams-pilóta szerint ugyanakkor jelenleg még komolyan tisztelik egymást, és jó kapcsolatot is ápolnak. „Mindannyian kijövünk a másikkal. Amikor találkozunk, mindig leállunk kicsit beszélgetni, és szerintem megvan a kölcsönös elismerés is” – mondta Russell a The Silverstone Podcastben.

„Lando és én nyilván nagyra tartjuk Lewist, mert rengeteg dolgot ért el, de szerintem ez fordítva is így van, mert ő is elismeri, hogy két fiatal pilóta vagyunk, akik megérkeztek, és egészen jó munkát végeznek az F1-ben.”

„Lando elképesztően teljesít jelenleg, és szerintem ezt Hamilton is látja. Szóval tényleg jól kijövünk egymással” – zárta le a témát Russell, aki annak is nagyon örül, hogy most hétvégén ismét teli lesznek a lelátók nézőkkel.

