Egy lépéssel közelebb a Spanyol Nagydíj megmentéséhez

Hosszú hónapok óta megy a vita a Spanyol Nagydíj körül, köszönhetően a politikai helyzetnek. Mindenki az új kormányra vár, de most úgy tűnik, hogy egy fontos előrelépés történt az ügyben, mivel a katalánok bejelentették, felhatalmazták a montmelói pályát, hogy írják alá az új szerződést, mely szerint még legalább egy évig a naptárban marad a helyszín.

Ez pedig azt jelentheti, hogy 22 futamból állhat a következő évi naptár, ha jóváhagyják a 24 millió eurós rendezési díjat. Most pedig a két félnek kell megállapodnia az utolsó részletekben, de a Liberty Media is szeretné, hogy a nagydíj a királykategóriában maradjon, és cserébe még sok pénzt is kapnak, mivel ez az egyik legnagyobb rendezési díj, amit valaha kifizettek az országban. A teljes naptári listát tekintve a negyedik ilyen futamról beszélünk, ami összesen 163 millió eurót foglal magában. A hírről a spanyol MARCA is beszámolt.

A spanyol jelentések szerint a futam május 17-én lenne, a Holland és a Monacói Nagydíj között, tehát a holland futam lenne az első európai versenyhétvége a szezonban.

43 esztendővel ezelőtt szenvedett súlyos égési sérüléseket Niki Lauda, aki azonban pár héttel később a csodával határos módon visszatért, és folytatta a harcot a világbajnoki címért.