Grosjean és Magnussen nem félti a helyét

A Haas kemény időszakon megy át, és ezen a pilóták sem segítettek. Romain Grosjean és Kevin Magnussen az elmúlt versenyeken többször is egymással viaskodott, és össze is ütközött. A Haas aggódva figyeli a pilóták felelőtlenségét, és természetesen az esetek nem erősítik meg Magnussen és Grosjean helyzetét.

Ugyan mindkét versenyző szerződése lejár idén, Grosjean szerint a helyzete még biztosabb is, mint egy évvel ezelőtt.

"Egy éve sokkal jobban aggódtam, mint most. Tavaly egy sor érv szólt amellett, hogy miért kellhet idén otthon maradnom. Hibákat követtem el, amik nem voltak rám jellemzőek, de úgy érzem, hogy azóta elég jól összeszedtem magam" - mondta a francia, aki az elmúlt két versenyen már a Haas év eleji specifikációjával versenyzett, míg Magnussen az autó legújabb fejlesztéseivel haladt. "Úgy hiszem, hogy ez is azt bizonyítja, hogy a Forma-1-ben a tapasztalat nagyon fontos. Mostanra minden megváltozott a csapatnál, de a lényeg az új irányon van, vagyis, hogy hogyan tudjuk fejleszteni az autót anélkül, hogy olyan fejlesztéseket vetnénk be, amiről nem tudjuk, mire jók."

Romain Grosjeannak ezért is kevesebb a kétsége a jövőjét illetően. "A versenyen elért teljesítményemmel elégedett vagyok. A kvalifikációkon szerepelhettem volna erősebben is, de most már az is a helyére került" - jelentette ki a francia versenyző. Csapattársa szerint nem kell felfújni az ütközéseket, mert csak nem volt szerencséjük.

"Megtörtént párszor idén, Silverstone-ban pedig következménye is lett. Töréseink lettek, ami nagyon szerencsétlen egy ilyen kis ütközésnél. De egyikünk részéről sem volt rosszindulat, az csak úgy alakult, és kész. Mások is szoktak egymásnak menni, és megússzák, szóval mondhatjuk, hogy nem volt szerencsénk" - jelentette ki a Haas dán pilótája.

